الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 11 مارس 2021

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سوسة: تسجيل 3 وفيات و62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا وانخفاض عدد الحالات النشطة الى 22 حالة فقط

الكاف : تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس الكورونا المستجد ولا وفيات

مدنين : لأوّل مرة الجهة دون وفيات بسبب فيروس كورونا والاصابات الجديدة تتراجع الى 29 إصابة

باجة : وفاة امراة جرّاء الاصابة ب"كورونا " وتسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس

المنستير: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات في الجهة يبلغ 14754 إصابة منذ مارس 2020

سجلت ولاية سوسة امس الأربعاء 3 وفيات جديدة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي الوفيات بالجهة بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة الى 571 حالة وفاة، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهةوسجلت ولاية سوسة امس الأربعاء 62 إصابة جديدة بالفيروس بعد القيام ب462 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 16790 إصابة، واستقر عدد حالات التعافي من الفيروس عند 14804 حالة بينما لايزال 1334 تحت المراقبة الطبيةويقيم الى غاية امس الاربعاء، 86 مصابا بالفيروس من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 17 باقسام الإنعاش، وذلك بالاضافة الى 8 مرضى من ولايات أخرىسجّلت ولاية توزر ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 51 تحليلا مخبريّا وردت نتائجها على الإدارة الجهوية للصحة وفق ما ذكره اليوم لـــ(وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني، موضّحا أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع الى 5080 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة.وارتفع عدد حالات التعافي الى 4962 متعاف من الفيروس مع انخفاض عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس الى 22 حالة فقط خلال الفترة الحالية هذا ويتم التعهد بستة مصابين داخل المستشفيات موزعين الى حالة في قسم الإنعاش الطبي وحالتين في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر وحالة في المستشفى الجهوي بنفطة وحالتين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش.ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس الكورونا المستجد بولاية الكاف اليوم الخميس إلى 5100 حالة مؤكدة وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 65 عينة بتاريخ 09 مارس أفرزت 10 إصابات جديدة بالعدوى بالفيروس مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 169 حالة وفق آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا قامت به الادارة الجهوية للصحة بالكاف ونشرته على صفحتها الرسمية بالموقع الرسمي لها على شبكة "فايسبوك".ويظهر التحيين أيضا تحسّنا ملحوظا في حالات التعافي من المرض حيث ارتفع عدد الأشخاص المتماثلين للشفاء إلى 4999 شخصا أي بنسبة تعافي تقدر ب أكثر من 98 بالمائة فيما استقر عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات في حدود 26 حالة من بينهم سبعة أشخاص في أقسام الانعاش مقابل 101 شخصا آخر في الحجر الصحي وهم يمثّلون جملة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيام العشرة الاخيرة.مرلم تسجّل ولاية مدنين لأوّل مرة منذ فترة طويلة اية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية بعد رقم قياسي اول امس وصل فيه عدد الوفيات الى 7 حالات وفاة ليستقر العدد الجملي للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا في 369 حالة وفاة فيما تراجع عدد الاصابات الجديدة الى 29 اصابة محلية الا ان الوضع الوبائي لا يزال حذرا وغير مستقر وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتوزعت هذه الاصابات المحلية الجديدة التي وردت من جملة نتائج 331 عينة خضعت للتحليل بين 9 اصابات في ميدون و6 في جرجيس و5 في مدنين الجنوبية و3 في مدنين الشمالية واصابتين اثنين بكل من اجيم وحومة السوق واصابة واحدة في كل من بني خداش وبن قردان ليصل العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 8874 اصابة منها 252 في صفوف التلاميذ و156 اصابة في القطاع الصحي و94 اصابة في السلك الامني.وتطورت حالات الشفاء الى 7910 بتسجيل 43 حالة شفاء جديدة توزعت حسب المعتمديات بين 10 في اجيم و9 في مدنين الجنوبية و8 حالات شفاء في مدنين الشمالية و7 في ميدون و5 في جرجيس و4 في حومة السوق وحالتي شفاء ببن قردان.ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بكورونا بباجة الى 151 حالة بعد تسجيل وفاة امراة عمرها83 سنة من معتمدية تستور .وسجّلت أمس الاربعاء في ولاية باجة ايضا 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تتوزع على معتمدية تبرسق (6 حالات) ومعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية (3 حالات) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى4602 حالة من جملة 15229 تحليلا تمّ إجراوها.وتجاوزت نسبة التعافي من الفيروس ال96,67 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4449 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة.تطوّر العدد الجملي لإصابات فيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020 وإلى غاية 10 مارس الجاري بولاية المنستير إلى 14754 إصابة منها 9 إصابات جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير الأربعاء 10 مارس الجاري على الساعة الثامنة مساء.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 4 إصابات بالمنستير، و4 إصابات ببنبلة، وإصابة واحدة بطبلبة.وتوجد إلى غاية الأمس 651 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 34 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي بفطومة بورقيبة بالمنستير الذي تراجعت فيه نسبة الإشغال لأسرة "الكوفيد" إلى 35 فاصل 8 في المائة.ولم تسجل الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير أمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليظل مجموع الوفيات بالجهة 388 وفاة.وارتفع مجموع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد أو رفع الحجر الصحي إلى 13715 حالة من بينها 34 حالة، وتطور عدد جملة الذين استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية منذ مارس 2020 وإلى غاية 10 مارس الجاري إلى 69764 شخصا في حين يواصل 1953 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، و43 شخصا آخر الحجر الصحي الاجباري.