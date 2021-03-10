الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 10 مارس 2021

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الكاف : تسجيل 11 إصابة ولا وفيات جديدة بفيروس الكورونا المستجد

باجة : وفاة رجل جراء الاصابة ب"كورونا " وتسجيل 16 اصابة جديدة بالفيروس في الجهة

مدنين : تسجيل 7 وفيات و50 اصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء في تحيينها اليومي للوضع الوبائي بخصوص جائحة الكورونا المستجد 11 اصابة جديدة مؤكدة بالعدوى بالفيروس وذلك على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 56 عينة رفعت بتاريخ 08 مارس الجاري ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 5090 حالة تعافي منها4991 شخصا مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 169شخصا.وأشار التحيين إلى استقرار في عدد المقيمين في المستشفيات خلال هذه الأيام حيث بلغ اليوم الأربعاء 26 شخصا منهم 07 في اقسام الانعاش فيما يقيم 99شخصا في الحجر الصحي،وهو رقم يظهر وفق تصريح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة تراجعا متواصلا لانتشار الوباء في كامل انحاء الولاية/.ارتفع عدد الوفيات جرّاء الاصابة بكورونا في ولاية باجة الى 150 حالة بعد تسجيل وفاة رجل عمره 88 سنة بالمستشفي الجهوى في مجاز الباب.وسجّلت امس الثلاثاء في الجهة ايضا 16 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تتوزع على مناطق باجة (4 حالات) وعمدون (حالتان) ونفزة (8 حالات) وتستور (حالتان) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى4595 حالة من جملة 15183 تحليلا تمّ إجراوها.وتجاوزت نسبة التعافي من الفيروس ال96,82 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4449 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.سجلت ولاية مدنين خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة 7 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا في رقم قياسي جديد بعد فترة استقرت فيها الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا عند حالتين ليتطور العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس الى 369 حالة وفاة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتتواصل الإصابات بالفيروس مرتفعة لتسجل الجهة 50 اصابة محلية جديدة تطوّر بها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 8845 اصابة مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء الى7877 حالة شفاء منها 66 حالة شفاء جديدة .وتوزّعت الاصابات الجديدة بعدد عاد الى الارتفاع بمعتمدية بن قردان 16 اصابة ومدنين الجنوبية 12 اصابة و6 اصابات بكل من جرجيس ومدنين الشمالية مقابل تراجع الاصابات بجزيرة جربة بعدد 9 اصابات بين معتمدياتها الثلاث واصابة واحدة بسيدي مخلوف.اما حالات الشفاء فتوزعت بين جرجيس 21 حالة شفاء وميدون 16 وحومة السوق 12 ومدنين الجنوبية 8 حالات شفاء وبن قردان 6 ومدنين الشمالية 4 وكل من اجيم وبني خداش حالة شفاء واحدة.وتأجّلت وفق ما ذره الدكتور زيد عملية المسح التي كان ينتظر ان تنطلق اليوم بكامل ولاية مدنين للتقصي حول الوضع الوبائي وذلك الى الاسبوع المقبل بسبب تزامنها من وصول أولى دفعة من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا وما تتطلبه من ضبط الاستعدادات الاخيرة لانطلاق الحملة المبرجة يوم السبت بالمركزين الجهويين في جربة ومدنين.