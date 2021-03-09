الميناء التجاري بجرجيس يستقبل باخرة ضخمة قادمة من الصين محملة بمعدات لشركات بترولية

وات -

استقبل الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، موفى الأسبوع الفارط، باخرة ضخمة قادمة من الصين لأول مرة ترسي به منذ جهره، محملة بمعدات كبيرة لشركات بترولية بصحراء تطاوين، الى جانب معدات خفيفة لشركة أخرى، قدرت حمولتها بألف و550 طنا، وفق ما ذكره مدير الميناء، رسلان المحمودي.وأوضح المحمودي في تصريح لـ(وات)، ان هذه الباخرة والتي تتواصل عملية تفريغها، قد تم اتخاذ كل احتياطات السلامة لرسوها ولمغادرتها وتفريغها وشحنها بسلاسة عبر شركات الشحن المنتصبة بالميناء، علما وأنها ستغادر الميناء بعد انهاء عملية التفريغ.وغادرت، يوم أمس الاثنين، الميناء التجاري بجرجيس، باخرة كانت قد قدمت من رومانيا محملة بـ22 الف و500 طن من الشعير العلفي، وهي الباخرة الخامسة التي ترسو بهذا الميناء في إطار عمليات توريد الديوان التونسي للتجارة لهذه المادة لفائدة جهات الجنوب الشرقي.ومن المنتظر أن يستقبل الميناء، موفى الاسبوع الجاري، باخرة سادسة من الشعير، وهو نشاط من شأنه ان يعطي تنوعا على حركة الملاحة البحرية عبر هذا الميناء، ويدعم الحركية به وينشط محيط الميناء الذي يرتكز أغلب نشاطه على تصدير الملح.وقد ساهمت مثل هذه البواخر، أيضا، في تأكيد قدرة الميناء التجاري بجرجيس على استقبال بواخر ضخمة وفي اختصاصات متعددة ومختلفة.