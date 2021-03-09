سحب رعدية نشطة بعدد من الولايات الغربية وامطار متوقعة احيانا غزيرة

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(نشرة متابعة) افاد المعهد الوطني للرصد الجوي، الثلاثاء، ان اخر صور للقمر الاصطناعي تبين نشاط السحب الرعدية حاليا بعدد من الولايات الغربية للبلاد على غرار الكاف وسليانة والقصرين ومن المنتظر أن تتسع رقعتها وتتفرع لتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب. وتوقع المعهد في نشرة متابعة نزول أمطار تكون احيانا غزيرة مع البرد بأماكن محدودة والكميات المتوقعة عموما طيبة.واشار الى ان الرياح تتقوى أثناء نشاط السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات.