   Gharsa - كحلة الأهذاب  

المشيشي يكلّف وزيري الفلاحة والبيئة بتقديم تقرير حول تلوث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 20:29 قراءة: 1 د, 4 ث
على إثر لقاء جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم أعلم رئيس الحكومة النائبين بقراره تكليف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وبتحميل كافة الاطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة.

كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.



وكان النائب بدر الدين القمودي كشف في تصريح لإذاعة " اي اف ام" يوم الجمعة 5 مارس 2021 أن المياه الموجودة بسد سيدي سالم والتي يتزوّد منها نصف سكان الجمهورية غير صالحة للشراب .

وأوضح القمودي أنه أدى يوم زيارة إلى ولاية باجة أين عاين السد المذكور ومحطة التطهير بالجهة وتفطّن إلى أن مياه محطة التطهير تصبّ بواد باجة وأن الأخير يصبّ بدوره في سد سيدي سالم الذي يزوّد سكان تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل ومدينة صفاقس .

ووصف النائب ما يجري بالجريمة في حق الإنسانية والمواطنين بما أنها تتسبب في عدة أمراض منها السرطان والبوصفير محمّلا المسؤولية الى والي باجة والمسؤولين على القطاع الفلاحي ووزارة البيئة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية للماء الصالح للشراب
كما دعا النيابة العمومية في ولاية باجة الى فتح تحقيق عاجل في هذه ''الجريمة في حق التونسيين '' .

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222006

Karimyousef  (France)  |Lundi 08 Mars 2021 à 22h 32m |           
@oceanus.
Je ne comprends pas pourquoi vous qualifiez Ce gouvernement de criminel.certains viennent d'être nommés très récemment, en quoi sont ils responsables de l'importation du riz et du blé cancérigènes.
D'un autre côté ,Qui a ordonné de déterminer les responsables de la pollution de cette réserve d'eau.c'est Mr Mechichi.
Les vrais responsables sont ceux qui détiennent l'administration et ses services et qui travaillent en connivence avec certains lobbies.

Oceanus  ()  |Lundi 08 Mars 2021 à 21h 57m |           
C est tres gangereux cette histoire en tunisie on veut assasiner tout le peuple d une cote le ble et le riz cancereux et maintenant l eau a boire pollue c est trop grave ce gouvernement devient criminel

Karimyousef  (France)  |Lundi 08 Mars 2021 à 20h 48m |           
هذا ما ننتظره من الحكومة السهر على امن و صحة التونسين والضرب على ايدي العابثين. عل المشيشي أن يهتم بشؤون و مصالح الناس و ترك الخطب الرنانة لغيره



En continu

Toutes les news

الاثنين 08 مارس 2021 | 24 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:40 05:14
14°
 20° % 82 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1317°-1116°-1017°-1019°-7
  • Avoirs en devises
    21778,5

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28605 DT        1$ =2,75689 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   1158,3 MDT