قبلي: الشروع في إمضاء عقود انتداب 590 عاملا واطارا بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي

وات -

انطلقت، اليوم الاثنين، بمقر شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي عملية امضاء عقود انتداب 590 عونا وإطارا بهذه الشركة من المقبولين نهائيا في المناظرة التي تم اجراؤها سنة 2019.وأوضح منسق منتسبي شركة البيئة والغراسات والبستنة، الهادي لحمر،" لوات"، ان هذا اليوم الاستثنائي يمثّل تتويجا لنضالات الناجحين في المناظرة التي تم الاعلان عن نتائجها منذ اكثر من سنة و4 اشهر دون تمكينهم من حقهم في العمل بسبب التأخر في صرف الاعتمادات المخصصة للترفيع في رأس مال شركة البيئة والغراسات والبستنة من 400 الف دينار الى 5 ملايين دينار الامر بما يخول لها الشروع في تنفيذ برنامجها الوظيفي.وأكد على سعادة العملة بهذه الخطوة الايجابية التي ستمكن من تفعيل شركة البيئة التي تمثل واحدا من ابرز بنود اتفاقية 26 اوت 2017 بين الوفد الحكومي والشباب المحتج حينها قبالة المنشات البترولية بصحراء الجهة، مثمّنا مجهودات المنظمات الجهوية ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الاعلام الذين ساندوا التحركات الاحتجاجية التي خاضها الناجحون طيلة الاشهر الثلاثة الاخيرة للدفاع عن هذا المكسب الذي يجب ان يتعزز ببرامج واتفاقيات واضحة للعمل تساعد في ديمومة الشركة وتطوير نشاطها، وفق تعبيره.ومن ناحيته، اكد الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، زياد البكري، لـ"وات" انه سيتم عقب امضاء العقود مع اعوان التنفيذ والاطارات الناجحين في مناظرة سنة 2019 الاعداد للشروع في تفعيل عمل الشركة عن طريق اتفقيات للشراكة مع البلديات والمؤسسات العمومية الموجودة بالجهة، علاوة على انجاز بعض المشاريع الذاتية التي تمكّن الشركة من تحسين مواردها وموازناتها المالية.واضاف المصدر ذاته ان أنّه تم تحويل مليون و700 الف دينار، وهي تمثل الجزء الذي تكفلت به الدولة من مساهمة المجلس الجهوي لولاية قبلي، إلى راسمال الشركة مما مكن من الشروع اليوم في امضاء العقود مع الناجحين في انتظار تحويل باقي الاعتمادات التي تعهدت بها كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والوكالة التونسية للتنقيب كمساهمة في ترفيع راس المال.يشار الى ان قرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بولاية قبلي يعود لسنة 2015 مع حكومة الحبيب الصيد، ثم تمّ تاكيد هذا القرار في بنود اتفاقية 26 اوت 2017 مع وفد من حكومة يوسف الشاهد الذي تحوّل للجهة حينها تزامنا مع احتجاجات الشباب قبالة المنشآت البترولية بالصحراء ليتم انجاز مناظرة لانتداب قرابة 600 اطارا وعون تنفيذ بهذه الشركة سنة 2019 دخل على اثرها الناجحون في هذه المناظرة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي توجت اليوم بامضاء عقود انتدابهم، وذلك عقب المصادقة على الترفيع في راس مال الشركة وتعهّد الاطراف المساهمة في ميزانيتها بتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه العملية قريبا.