معز شقشوق: جائحة كوفيد -19 ساهمت في تراجع مداخيل الخطوط التونسية بنسبة 70 بالمائة

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كشف وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الاثنين ، ان جائحة كوفيد-19 اسهمت في تراجع مداخيل الخطوط التونسية بنسبة 70 بالمائة وقد عملت الشركة على اغلاق عدد من المكاتب الخارجية وتقليص عدد الاعوان لمجابهة الأزمة .وبين شقشوق ، خلال اجتماع عقدته لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب ، ان عدم توفر السيولة للخطوط التونسية ، ادي الى تأخر تسليم 5 طائرات تصنعها شركة" ارباص "وان لجنة ستتوجه الى مقر الشركة بتولوز الفرنسية من اجل التفاوض على تاخير اجال التسليم.واكد شقشوق، ان الوزارة تتفاوض مع عديد المزودين في تونس لاستخلاص بعض الديون وانها عملت في المقابل، على استخلاص متخلداتها المالية لتتراجع من 25 مليون دينار الى 7 مليون دينار.وشدد على ان الدولة ساعدت الشركة، خلال جائحة كوفيد -19، بتمكينها من العمل بالاجراءات الاستثنائية الخاصة في مجال الصفقات والتي تسمح لمجلس الادارة بالمصادقة على الصفقات مما مكن من اقتصار الأجال.وقامت الدولة ، كذلك ، بتمكين الخطوط التونسية من اعادة جدولة قرض خزينة بقيمة 20 مليون دينار، ومنحها قروض خزينة بلغت مع موفي مارس 2021 قرابة 56 مليون دينار.واوضح شقشوق انه سيتم اقرار حزمة اجراءات جديدة لفائدة مجمع الخطوط التونسية وان الدولة التونسية ستعمل على ضمان حقها من خلال اعادة النظر في راس مال الشركة مستقبلا عند طرح ملف اعادة هيكلة مجمع الخطوط التونسية.وتراجعت عائدات الخطوط التونسية من 1818 مليون دينار سنة 2019 الى زهاء 576 مليون دينار في السنة الفارطة بفعل كورونا لكن الشركة تعاني من ارتفاع التكاليف وان المداخيل يمكن تطويرهاواكد شقشوق ان الاشكال مرتبط بالاعباء المالية والتي يتعين التحكم فيها مشيرا الى ان كلفة الاجور مثل سنة 2019 مثلت 15 بالمائة اي اقل ربع المداخيل المحققة .واعتبر ان كراء الطائرات ياتي في اطار مجابهة الطلب السياحي وفي اطار خدمة السياحة وان كراء الطائرات لا يوفر عائدات ولايقدم للخطوط التونسية اي عائدات مهمة.