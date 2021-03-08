كاس افريقيا للاواسط - شهاب العبيدي في التشكيلة المثالية

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تم اختيار لاعب وسط المنتخب التونسي شهاب العبيدي ضمن التشكيلة المثالية لكاس افريقيا للامم للاواسط (تحت 20 عاما) التي اعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.يذكر ان شهاب العبيدي، الذي ينشط في صفوف النادي الافريقي، فاز بجائزة افضل لاعب في مباراتين خلال هذه النهائيات القارية امام كل من بوركينا فاسو وناميبيا.وشهدت البطولة التي اختتمت يوم السبت في موريتانيا تتويج المنتخب الغاني على حساب نظيره الاوغندي (1-صفر).وكان المنتخب التونسي انهى المسابقة في المركز الرابع.حراسة المرمى: دانلاد ابرايهم (غانا)الدفاع: فلوري يانغاو (جمهورية افريقيا الوسطى) – بلوندون مايبيا (الكاميرون) – جاورا لامين (غامبيا) – عزيز كايوندو (اوغندا)الوسط: مهدي المبارك (المغرب) - لامارانا جالو (غامبيا) – شهاب العبيدي (تونس) - عبدول فاتاوو (غانا)الهجوم: كاكوزا ديريك (اوغندا) – جوفري بازي (بوركينا فاسو)