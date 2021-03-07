رئيس الحزب الوطني التونسي، "لا حل للازمة السياسية الحالية إلا بالحوار أو إعادة الانتخابات"

وات -

قال رئيس الحزب الوطني التونسي، فوزي اللومي، اليوم الاحد، في سليانة، إنه لا حل للازمة السياسية الحالية التي تتخبط فيها البلاد إلا بالحوار، وإن تعذر ذلك فلا بد من إجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها، مؤكدا على ما يتسم به المشهد السياسي الحالي من عدم استقرار في ظل غياب التوافق بين الرئاسات الثلاث.وأكد اللومي في تصريح ل(وات)، على هامش إشرافه، في قاعة المعارض بسليانة المدينة، على اجتماع بإطارات الحزب وقواعده، على أهمية الحوار وتظافر الجهود بين جميع الاطراف لإيجاد الحلول للازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة، وعلى ضرورة التوصل إلى توافقات ترضي الجميع، خصوصا في ظل تعقد الاوضاع في جميع المجالات وصعوبتها البالغة.واقترح اللومي، من جهة أخرى، إجراء تعديلات على القانون الانتخابي، وعلى قانون الاحزاب، وإضفاء مزيد من النجاعة على أداء مجلس نواب الشعب، وتحقيق قدر من الانسجام بين النواب بعضهم مع البعض.من جهته، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سليانة، محمد مراد الحمزاوي، المترشح عن حزب قلب تونس، والملتحق حديثا بالحزب الوطني التونسي، بأن ولاية سليانة تعج بالشباب المثقف والواعي والمسيس، لكنه شباب فاقد للامل، و يشكو من التهميش، ويعاني من البطالة رغم الثروات الفلاحية والسياحية والثقافية التي تزخر بها المنطقة.وأكد أن تونس تتوفر على سيساسيين "صادقين وناجحين يمكن التعويل عليهم"، وفق قوله، مؤكدا السعي من أجل يتحقق الحلم وتصبح ولاية سليانة جوهرة الشمال الغربي.وتم، خلال الاجتماع، التطرق إلى برنامج الحزب الوطني التونسي، وإلى عدد من المشاكل التنموية بجهة سليانة، كما تم الاستماع إلى مشاغل أبناء الجهة.يذكر أن الحزب الوطني التونسي تحصل على تأشيرة العمل القانوني في شهر جوان 2020 .