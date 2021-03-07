نادي المريخ السوداني يقيل مدربه التونسي نصر الدين النابي

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اعلن نادي المريخ السوداني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن اقالة الجهاز الفني لفريق اكابر كرة القدم بقيادة المدرب التونسي نصر الدين النابي.وكان نصر الدين النابي تولى المقاليد الفنية لنادي المريخ في بداية شهر فيفري الماضي خلفا للفرنسي ديدييه غوميز.وفور انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نصر الدين النابي، اعلنت ادارة نادي المريخ عن تعاقدها مع المدرب الإنقليزي لي كلارك لمدة موسم واحد.واكتفى المريخ يوم السبت بالتعادل السلبي على ارضه امام سيمبا التنزاني ضمن منافسات المجموعة الاولى لرابطة ابطال افريقيا لتتضاءل حظوظه بشكل كبير في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي. ويتذيل المريخ ترتيب المجموعة بنقطة واحدة خلف سيمبا التنزاني المتصدر ب7 نقاط والاهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي ب4 نقاط لكل منهما.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.وعلى الصعيد المحلي يحتل المريخ المركز الثاني في البطولة برصيد 25 نقطة من 11 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه التقليدي الهلال (28 نقطة من 12 مباراة).