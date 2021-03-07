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جلسة عمل وزارية حول ولاية سليانة

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 00:14 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - انعقدت يوم السبت 6 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية بمشاركة فروع المنظمات الوطنية و كافة نواب الجهة .
وتناولت الجلسة بالدرس مختلف المشاغل التنموية بالجهة والمشاريع التي شهدت تعطيلا أو نسق إنجاز بطيء وسبل حلها.

وتوصلت الجلسة إلى جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بحلحلة العوائق التي تم التعرض لها، كما تم الاتفاق على عقد ثلاث مجالس جهوية قطاعية خلال شهر مارس والأسبوع الأول من شهر افريل في سياق المتابعة الميدانية لما تم التطرق إليه ، ليتوج هذا الجهد الذي افتتح بزيارة فريق العمل الحكومي إلى الجهة في شهر فيفري بمجلس وزاري مضيق خلال الأسبوع الثاني من شهر افريل القادم.



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