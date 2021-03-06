سليانة : رفع 101  مخالفة اقتصادية في إطار 2041 عملية رقابية في شهر فيفري المنقضي

وات -

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في سليانة خلال شهر فيفري المنقضي ما يقارب 101 مخالفة اقتصادية وذلك خلال 2041 عملية رقابية شملت كل القطاعات.وذكر المدير الجهوي للتجارة بسليانة محمد جابر حريز في تصريح صباح اليوم السبت لمراسلة (وات ) أنه تم التركيز على مجالات التدخل ذات الأولوية بالتصدي للانحرافات والتجاوزات المسجلة في قطاعات الخضر والغلال والأسمدة الكيميائية والأعلاف الحيوانية.وأضاف المتحدث ذاته أن أهم المخالفات المرفوعــة تعلّقت بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية حيث احتلت مخالفة عدم إشهار الأسعار النسبة الأعلى ( 46 بالمائة) تليها مخالفة الترفيع في الأسعار والاحتكار (26 بالمائة)، ثم الفوترة (11 بالمائة) و المترولوجيا القانونية (10 بالمائة) بالإضافة إلى سلامة المنتوجات (4 بالمائة) وفق قوله.وأشار حريز إلى أن أهم نسبة من المخالفات شملت أنشطة ترويج المواد كثيرة الاستهلاك على غرار المواد الغذائية (30 بالمائة) و المواد الفلاحية الطازجة (23 بالمائة) إلى جانب الأعلاف (6 بالمائة).وقال المدير الجهوي للتجارة إنّه ، تم خلال نفس الفترة حجز وسحب من السوق 439 وحدة مواد غذائية و34 وحدة مواد تجميل وصحة جسدية من أجل عرض وبيع منتوجات لا تتوفر فيها شروط السلامة أو غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن حجز 30 علبة سجائر من أجل الترفيع في أسعار البيع.