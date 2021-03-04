الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 4 مارس 2021

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بنزرت : تسجيل حالة اشتباه في إصابة امرأة بالطفرة اللندنية من فيروس "كوفيد19 "

القصرين : النتائج الأوّلية للتقصّي الجيني تكشف وجود السلالة البريطانية في منطقة " الرحيّات " في معتمدية سبيطلة

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ان الجهة الصحية ببنزرت سجّلت أمس عقب إجراء عملية التقطيع الجيني الموجّه، بوجود حالة اشتباه في إصابة امراة بالطفرة اللندنية ( السلالة البريطانية) من فيروس كورونا المستجد .واوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) اليوم أن خليّة اليقظة والترصّد الطبي تولت اجراء عملية بحث وتقصّ وبائي للمحيط العائلي للمصابة ، بالتوازي مع اجراء عملية تقطيع جيني كامل لعيّنة التحليل وذلك للتاكد النهائي من نوع الفيروس ، والذي ينتظر ان تصدر نتيجته نهاية الاسبوع الجاري ، وفق قول ذات المصدر .ومن جهة اخرى اوضح المدير الجهوي للصحة ببنزرت ان المصالح الصحية وعقب إجرائها لبحث وبائي في قسم الاكفال بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة تم الكشف عن اصابة 11شخصا من الاطارات الطبية وشبه الطبية بفيروس "كوفيد19"، وحالتهم الصحية في تحسّن ، وتمّ أيضا تسجيل إصابة 3 رضّع بالفيروس وهم محل متابعة طبية و وحالتهم الصحية مستقرة وفي تحسّن ، حسب قوله.وأضاف ذات المصدر، انه تم بالتوازي مع غلق مبيت المدرسة العليا للفلاحة في معتمدية ماطر لمدة 10 ايام ، بسبب اكتشاف إصابة 13 شخصا بالفيروس تولّت المصالح الطبية حصر محيط المصابين بالكامل وتوجيههم توقيا للعزل الذاتي وعددهم 98 شخصا بين طلبة واعوان واطار تدريس إلى جانب التعقيم الكامل للمكان وفق ما تقتضيه الاجراءات البروتوكولية المعلومة .يشار إلى ان عدد الاصابات بالفيروس بلغ بولاية بنزرت 6824 شخصا منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية ، حيث شفي منهم 6018 شخصا وتوفّي 364 شخصا بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس المسجّلين من قبل خلية اليقظة والترصد الطبي حتى الأمس 442 شخصا وعدد الذين يخضعون للححر الصحي 1326 شخصا .وتبلغ نسبة الايواء باقسام "كوفيد 19" في الجهة 18بالمائة وعدد المقيمين بأسرّة الانعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت 4 أشخاص من مجموع 11 سريرا متوفرة بذات المستشفى ،وفق ما افاد به المصدر نفسه.كشفت النتائج الأوّلية للعيّنات التي تم رفعها مؤخّرا الى المخابر المرجعية بالمستشفيات الجامعية بالعاصمة وأخذت من 4 مصابين بفيروس كورونا من أصيلي منطقة " الرحيّات " في سبيطلة من ولاية القصرين، لإخضاعها للتقصّي الجيني ، وجود السلالة البريطانية التي تعتبر سببا في انتشار العدوى في المنطقة وذلك وفق النتائج الأولية في انتظار صدور النتائج النهائية حسب ما صرّح به اليوم لــ(وات) كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي.وأوضح المحمدي في تصريحه أن عمليات التقصي لحصر العدوى لا تزال متواصلة في "الرحيّات " المصنّفة بؤرة لتفشي وباء كورونا علما بأن عدد المصابين بالفيروس تجاوز بها حاليا ال55 اصابة كما ارتفع بها عدد الوفيات الى 5 حالات وفاة منهم 3 وفيات من عائلة واحدة .وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس " كورونا " ، قررت الإثنين المنقضي عزل المنطقة وغلق مؤسساتها العمومية والتربوية ومساجدها ومقاهيها ومستوصفها وتعليق النقل بها باستثناء المحلات التجارية ومحلات بيع الخضر والغلال وذلك لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مع تركيز دوريات أمنية في مدخلها لمنع التنقل منها وإليها.وقد تحوّل والي الجهة ، عادل مبروك، الثلاثاء الفارط للمنطقة رفقة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا المعنيين للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية المتّخذة بشأنها بعد تصنيفها منطقة موبوءة، والتقى عددا من متساكنيها وأعلمهم بالتدابير الوقائية وأنه سيتم تقديم الإحاطة اللازمة لكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مع تأمين تزويد المنطقة بكافة المواد الغذائية والأساسية والخضر والغلال وذلك بالتنسيق مع المصالح التجارية وتجار الجملة بسبيطلة .