قابس: الاعلان عن إنطلاق إنجاز برنامج "ناس الحومة" لفائدة 8 بلديات

وات -

تمّ اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفيّة احتضنها المركز الثقافي الجامعي بقابس، الإعلان عن انطلاق انجاز النسخة الثانية من برنامج "ناس الحومة"، الذي تنفّذه المنظمة الدولية للإعاقة، بالشراكة مع مخبر الاقتصاد التضامني والاجتماعي ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والبلديات، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.وسيتم في هذا الإطار، وفق ما ذكره لـ"وات"، المكلف بالاعلام في برنامج "ناس حومتنا"، بهاء الدين حميدة، إنجاز 15 مشروعا بأحياء تتوزع بين الثماني (08) بلديات التي ستنتفع به، وهي بلديات الحامة، ووذرف، والمطوية، وشنني- النحال، وبوشمة، وغنوش، وقابس، وتبلبو.وسيشرع فريق من هذا البرنامج، في عمليات التشخيص التشاركي للمشاريع التي سيتم تقديمها من قبل البلديات ومتساكني الاحياء والمجتمع المدني، وهي مشاريع تهدف الى تلبية احتياجات السكان، سيقع تمويلها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.