الرابطة الاولى - الجولة 15 : مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان 2-2

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء مستقبل سليمان بضيفه اتحاد بن قردان ضمن الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثانية ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.وبادر الضيوف بافتتاح النتيجة عن طريق سيف الدين الجربي في الدقيقة 15 على اثر مخالفة مباشرة، فيما عدّل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق ضربة جزاء نجح في تنفيذها رشاد العرفاوي.ومع انطلاق الشوط تمكن اللاعب يوسف المسراطي من تسجيل الهدف الثاني لمستقبل سليمان على اثر هجوم معاكس، قبل أن يعدل أبناء المدرب حسان القابسي النتيجية لاتحاد بن قردان 2-2 اثر ركنية من الجهة اليمنى للحارس استغلها اللاعب محمد علي بن طرشة ليسجل الهدف الثاني لفريقه بضربة رأسية.وبهذا التعادل اضاف اتحاد بن قردان نقطة الى رصيده محتلا المرتبة الرابعة برصيد 25 نقطة خلف الترجي الرياضي التونسي، والنادي الرياضي الصفاقسي و النجم الرياضي الساحلي، فيما قفز مستقبل سليمان الى المركز السادس برصيد 20 نقطة.وفي ما يلي الترتيب اثر مباراة اليوم:الفرق ن ل ف ت ه له عليه1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 72- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 63- النجم الساحلي 26 13 8 2 3 19 114- اتحاد بن قردان 25 15 6 7 2 15 75-مستقبل الرجيش 22 14 6 4 4 15 106- -مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 227- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 108- الاولمبي الباجي 17 14 4 5 5 14 169- الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 1510- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 15- نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 1312 - النادي الافريقي 11 14 2 5 7 15 2413- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 1414- شبيبة القيروان 2 14 0 2 12 8 34