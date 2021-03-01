بنزرت: الوالي يرفع قضية عدلية ضد المقاولات المكلفة باشغال تهيئة وصيانة قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة

وات -

أكّد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح اليوم لمراسل (وات) أنه تم بموجب الصلاحيات المخولة للسلط الجهوية ،رفع قضية عدلية ضد المقاولات المكلفة باشغال تهيئة وصيانة قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت .وأوضح الوالي أنه رغم وضع بناية القسم كاملة تحت تصرف المقاولات المكلفة وعددها ثلاث استجابة لطلبها من اجل إتمام الاشغال المبرمجة في الاجال ، و تحويل كامل نشاط قسم التوليد للمستشفى وما رافق ذلك من تاثيرات سلبية بالفضاء الاستشفائي الأبرز بالجهة بسبب الاكتظاظ ، الا انه لوحظ تعمّد في التاخير في انجاز الاشغال المنوطة بعهدة تلك المقاولات رغم عديد التنابيه والجلسات القطاعية المنعقدة في الغرض .وأضاف أن غياب الجدية والتفاعل الايجابي من قبل تلك المقاولات مع التعهّدات المعلنة ، ألحق ضررا فادحا بالمؤسسة الصحية ، واعطت انطباعا سلبيا على مؤسسات الدولة ، وهو امر مرفوض ولا يمكن الصمت عليه بتاتا، وعليه تم رفع قضية الحال ، لتحديد المسؤوليات في التقصير الحاصل والضرر الكبير الذي لحق بالمؤسسة ، مع المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي للمؤسسة الصحية ، وأيضا سحب تراخيص تلك المقاولات نظرا لعدم جديتها وقدرتها المالية والبشرية على مزاولة تلك الأنشطة وما قد تسبّبه من اضرار عند المشاركة في الصفقات العمومية ،كما تم في ذات الاطار مراسلة الجهات المركزية المختصة لسحب تراخيص تلك المقاولات ، وفق تاكيد ذات المصدر .يشار إلى أن مشروع إعادة تهيئة وصيانة قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة باعمادات تبلغ 6 ملايين دينار، يعدّ من المشاريع الصحية المعطلة بالجهة رغم عديد الجلسات والزيارات المحلية والجهوية والوزارية وذلك لاسباب إدارية وفنية متشعبة.