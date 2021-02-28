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الرابطة الثانية - النتائج و الترتيب

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 17:15 قراءة: 1 د, 27 ث
وات - في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد:
السبت 27 فيفري
المجموعة الأولى:
جمعية جربة - نادي حمام الانف 0 - 1

أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 1 - 0
النادي القربي - مستقبل السبيخة 2 - 1

الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 10 5
3- النادي القربي 7 5
4- جندوبة الرياضية 6 5
5- مستقبل السبيخة 4 5
6- جمعية جربة 0 5


المجموعة الثانية:
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1 - 0
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل النور 1 - 0
هلال مساكن - الملعب القابسي 1 - 0

الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 10 5
2- قوافل قفصة 10 5
3- مستقبل وادي الليل 9 5
4- الملعب الصفاقسي 7 5
5- الملعب القابسي 5 5
6- كوكب منزل نور 1 5


المجموعة الرابعة
أمل حمام سوسة - النجم الرادسي 1 - 0
الاحد 28 فيفري:
في المحمدية -
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0
في جرجيس -
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين 2-0



الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 13 5
2- مستقبل المحمدية 10 5
3 - اولمبيك سيدي بوزيد 7 5
4- الترجي الجرجيسي 7 5
-النجم الرادسي 4 5
6- مستقبل القصرين 1 5

-- المجموعة الثالثة
الاحد 28 فيفري
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - امل جربة صفر-1
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس 1-0
في منزل بوزلفة -
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس 1-2

الترتيب
1- امل جربة 9 5
2- س- مستقبل قابس 7 5
بورتينغ بن عروس 7 5
4- نادي منزل بوزلفة 6 5
-سكك الحديد الصفاقسي 6 5
6- القلعة الرياضية 5 5


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