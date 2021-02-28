الرابطة الثانية - النتائج و الترتيب

وات -

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد:السبت 27 فيفريالمجموعة الأولى:جمعية جربة - نادي حمام الانف 0 - 1أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 1 - 0النادي القربي - مستقبل السبيخة 2 - 1الترتيب النقاط لعب1- اولمبيك مدنين 15 52- نادي حمام الانف 10 53- النادي القربي 7 54- جندوبة الرياضية 6 55- مستقبل السبيخة 4 56- جمعية جربة 0 5المجموعة الثانية:قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1 - 0الملعب الصفاقسي - كوكب منزل النور 1 - 0هلال مساكن - الملعب القابسي 1 - 0الترتيب النقاط لعب1- هلال مساكن 10 52- قوافل قفصة 10 53- مستقبل وادي الليل 9 54- الملعب الصفاقسي 7 55- الملعب القابسي 5 56- كوكب منزل نور 1 5المجموعة الرابعةأمل حمام سوسة - النجم الرادسي 1 - 0الاحد 28 فيفري:في المحمدية -مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد 2-0في جرجيس -الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين 2-0الترتيب النقاط لعب1- أمل حمام سوسة 13 52- مستقبل المحمدية 10 53 - اولمبيك سيدي بوزيد 7 54- الترجي الجرجيسي 7 5-النجم الرادسي 4 56- مستقبل القصرين 1 5-- المجموعة الثالثةالاحد 28 فيفريفي القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - امل جربة صفر-1في صفاقس 2 مارسسكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس 1-0في منزل بوزلفة -نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس 1-2الترتيب1- امل جربة 9 52- س- مستقبل قابس 7 5بورتينغ بن عروس 7 54- نادي منزل بوزلفة 6 5-سكك الحديد الصفاقسي 6 56- القلعة الرياضية 5 5