ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة "تاف" تونس  يتعهدان على عقد جلسة عاجلة للنظر في موضوع مستحقات أعوان الديوان

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تعهد ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة "تاف" تونس على عقد جلسة عاجلة للنظر في موضوع مستحقات أعوان الديوان الموضوعين على الذمة وكيفية خلاصها وذلك خلال جلسة عمل اتأمت أمس الجمعة بمقر وزارة النقل واللوجستيكوتم الاتفاق خلال الجلسة ، على مواصلة النظر في ملف ديون الخطوط التونسية للخدمات الأرضية موضوع جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2019كما تم تثمين ما جرى الاتفاق عليه مع مؤسسات مجمع الخطوط التونسية بخصوص ديون المجمع لدى شركة "تاف"وسيقع الاتفاق بين ديوان الطيران المدني والمطارات وشركة "تاف" تونس على طريقة خلاص مستحقات الديوان التي تم ضبطها بين الطرفين بعنوان المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أجور الأعوان الموضوعين على الذمةواتفق المشاركون في الجلسة ، على تحديد يوم 5 مارس 2021 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الوزارة باشراف وزير النقل واللوجستيك للتوقيع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بجدولة خلاص جميع الديون.وقد ترأس جلسة العمل وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق وحضرها ممثلون عن مؤسسات الخطوط التونسية والتونسية للتموين والخطوط التونسية الفنية والخطوط التونسية للخدمات الأرضية وديوان الطيران المدني والمطارات وشركة تاف تونس .