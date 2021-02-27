ابرام عقد تمويل لاقتناء نظام معلوماتي مندمج جديد لفائدة الديوانة التونسيّة

وات -

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، السبت، عن ابرام عقد تمويل لاقتناء وتركيز نظام معلوماتي مندمج لفائدة الديوانة التونسيّة.ويرجى من تركيز هذا النظام التقليص في آجال دراسة المطالب والتصاريح وتتبّع العمليّات الديوانيّة بأكثر نجاعة فضلا عن استخراج الإحصائيات الحينيّة المتعلقة بالمقابيض الديوانيّة.وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، ان هذا النظام المعلوماتي الجديد للديوانة يستجيب للمعايير الدوليّة الخاصّة بالتجارة الخارجيّة ومعايير التكنولوجيات الحديثة.وأوضح وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، علي الكعلي، خلال إشرافه أمس، الجمعة، على موكب ابرام العقد، بالقصبة، أن البنك العالمي سيمنح قرضا لوضع هذا النظام المعلوماتي الجديد للديوانة، وذلك في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات.وأبرز الكعلي أهمية الاعتماد على الأساليب التقنية المنظومات المعلوماتية وتطويعها للقيام بكلّ التقاطعات اللازمة قصد تحسين نوعيّة الخدمات وتيسير الإجراءات لفائدة المواطنين والمؤسّسات، من جهة، والكشف عن كل ظواهر الغش والتهريب لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من جهة اخرى.واثنى على مجهودات الإدارة العامة للديوانة طيلة مراحل طلب العروض الدولي المتعلق باقتناء وتركيز ووضع حيز الاستغلال لهذا النظام المعلوماتي الجديد.وحضر موكب ابرام العقد رئيس ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات، خالد بن عبد الله، والمدير العام للديوانة يوسف الزواغي. وشارك، ايضا، عبر تقنية التواصل عن بعد، الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس طوني فارهايجان وممثلي الشركة المسؤولة عن تركيز هذا البرنامج.