الرابطة الأولى: النادي الافريقي وشبيبة القيروان من اجل فوز معنوي

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تستانف غدا السبت بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع الجولة الاولى لمرحلة الاياب حيث ستسعى الفرق في الشطر الثاني من السباق حسب موقعها في الترتيب سواء في كوكبة الطليعة أو في أسفل الترتيب الى حصد مزيد من النقاط وتقديم مستوى يليق بتطلعات جماهيرها.وفيما تهدف فرق الصدارة الى المراهنة على لقب البطولة او احد المراكز المؤهلة للمسابقات الافريقية تسعى اندية اخرى الى الخروج من منطقة خطر النزول.فعلى ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف النادي الافريقي فريق شبيبة القيروان في مقابلة هامة لكلا الفريقين اللذين يقبعان في أسفل الترتيب ويبحثان عن فرص التدارك.ولئن تبدو فرص النادي الافريقي في كسب المباراة كبيرة في ظل ارتفاع معنويات الفريق اثر انتخاب هيئة مديرة جديدة يقودها يوسف العلمي وعزم أبناء المدرب منتصر الوحيشي على اهداء جماهير الأحمر والأبيض ثاني انتصار منذ بداية الموسم الرياضي 2020 - 2021، فانّ ذلك لن يمنع فريق شبيبة القيروان، من ان يؤمن بحظوظه ويلعب بندية من أجل تحقيق أول فوز له والرد على هزيمته امام نفس المنافس في افتتاح الموسم على ملعب حمدة العواني.ويدير لقاء النادي الافريقي وشبيبة القيروان الحكم باديس بن صالح.من جهته يستضيف مستقبل سليمان فريق الترجي الرياضي التونسي، متصدر البطولة والعائد بتعادل ثمين من خارج الديار أمام مولودية الجزائر في اطار الجولة الثانية من مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، في مسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام شيخ الأندية التونسية خصوصا وأنّ زملاء المهاجم محمد علي بن حمودة تعودوا التألق أمام الفرق "الكبرى" وأربكوا حسابات الترجيين في مرحلة الذهاب وفرضوا عليهم التعادل بنتيجة 2 - 2.ومع أنّ هناك فارقا كبيرا بين الفريقين سواء كان في الامكانيات الفردية أو على مستوى الزاد البشري الذي يرجح كفة الترجي الرياضي التونسي في الخروج بنقاط الفوز وتحقيق الانتصار السابع على التوالي، فان مستقبل سليمان الذي عزز صفوفه بعدد من الانتدابات خلال المركاتو الشتوي سيجادل ضيفه بندية من اجل تحقيق نتيجة ايجابية.ويدير مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي الحكم اسامة بن اسحاق.وبدوره سيكون ملعب 7 مارس ببن قردان شاهدا على مباراة هامة بين اتحاد بن قردان ونجم المتلوي، حيث سيسعى الفريق المحلي، الذي مثّل احدى مفاجآت مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الى مواصلة نتائجه الايجابية للحفاظ على مركزه ضمن كوكبة الطليعة ويحتل حاليا المرتبة الرابعة خلف الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي.ورغم أنّ المقابلة تميل لكفة الفريق المحلي الذي عاد في آخر جولة بانتصار ثمين على حساب النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 1 - 0، فانّ فريق نجم المتلوي الذي قدّم أداءا جيدا في آخر مقابلة له أمام الترجي الرياضي التونسي عازم على العودة بنتيجة ايجابية من شأنها أن تساهم في وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية في الجولات الأربع الأخيرة معولا على بعض التعزيزات التي عرفها الفريق ومنها المدافع الجزائري شمس الدين نغير.ويدير مباراة اتحاد بن قردان ونجم المتلوي الحكم نعيم حسني.ويستقبل الأولمبي الباجي يوم الاحد فريق الملعب التونسي في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، سيرمي فيها كل من المدربين خالد بن يحي و غازي الغرايري جميع الأوراق من أجل كسب نقاط الفوز. ويخوض الاولمبي الباجي المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على النادي الصفاقسي في المباراة الاخيرةومن جهته يجري أبناء باردو مباراتهم مع الاولمبي الباجي بعد ثلاثة ايام من لقائهم المؤجل مع الاتحاد المنسيتري 0-0 في سعي للتعويض عن نصف عثرة وكسب نتيجة اللقاء.ويدير لقاء الاولمبي الباجي والملعب التونسي الحكم هيثم قيراط.ويحل مستقبل الرجيش ضيفا على اتحاد تطاوين بملعب نجيب الخطاب، حيث يسعى أبناء المدرب سعيد السايبي الى مواصلة تألقهم واللعب بروح انتصارية عالية خصوصا وأنّ أبناء الرجيش تعوّدوا على تقديم أداء مقنع حتى عندما يلعبون خارج قواعدهم.وبدوره فان الفريق المحلي اتحاد تطاوين لن يكون بالفريق السهل في ظل الانتعاشة الهجومية التي شهدها الفريق خلال آخر مقابلتين بعد أن تمكن من جني 6 نقاط.ويدير لقاء اتحاد تطاوين ومستقبل الرجيش الحكم كريم الخميري.ويذكر انه تم تاجيل مقابلتي النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الثاني مع النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري مع النادي الرياضي الصفاقسي الى موعد لاحق وذلك بعد قرار اجراء اللقاء المتاخر بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي لحساب الجولة السادسة يوم الاحد بعد ان كان مبرمجا الخميس الماضي.وسيسعى فريق جوهرة الساحل الى مواصلة سلسة نتائجه الايجابية مع المدرب لسعد الدريدي وتعزيز موقعه في المركز الثاني فيما سيعمل نادي عاصمة الجنوب على افتكاك المرتبة الثانية من منافسه.