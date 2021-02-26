سوسة: إحباط عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 18 مجتازا على متن مركب شارف على الغرق

وات -

تمكّنت وحدة بحرية عائمة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، مساء أمس الخميس، من إحباط عمليّة هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الايطالية، وإنقاذ 18 مجتازا كانوا على متن مركب شارف على الغرق بسبب الحمولة الكبيرة، بعد ان تسربت اليه مياه البحر.وأوضح الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش، اليوم الجمعة، في تصريح لـ(وات)، ان من بين المجتازين الذين تم إنقاذهم، 7 إناث إحداهن تحمل جنسية دولة عربية، وطفل قاصر يبلغ من العمر 5 سنوات كان برفقة والدته، وفتاة لم يتجاوز سنها 16 سنة، مشيرا الى ان أغلب المجتازين من ولايات الساحل والقيروان.وأضاف، أنه تم اعلام السلط القضائية، التي اذنت بإدخال المجتازين إلى ميناء سوسة التجاري، وجلبهم إلى مقر فرقة الإرشاد البحري، حيث اتضح بعد مزيد البحث والتحري، ان من بينهم شخصين محل تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة.وتم وفق ذات المصدر، الاذن باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وفي شأن منظمي عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة، بعد أن وقع التعرف عليهم.