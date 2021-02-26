سيدي بوزيد: إصابة 6 نساء في حادث بمنطقة الصفايا من معتمدية السعيدة

وات -

أسفر حادث اصطدام سيارتين بمنطقة الصفايا من معتمدية السعيدة بولاية سيدي بوزيد، الذي جد فجر اليوم الجمعة، عن اصابة 6 نساء بإصابات خفيفة، تم نقلهن الى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب، حسب ما ذكرته مصادر من الحماية المدنية ل"وات".وبين، مصدر طبي من المستشفى المحلي بالرقاب، في تصريح ل"وات"، انه تم توجيه امراة الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، في حين تم اخضاع باقي المصابات الى الاسعافات الاولية والعلاج بالمستشفى المحلى بالرقاب، معتبرا ان اصاباتهن خفيفة ولا تكتسي اية خطورة.