القيروان: اعتصام مفتوح ل 20 عاملا بالمركّب الفلاحي بالعلم بسبب الاستغناء عنهم وادارة المركّب تنفي طردهم

وات -

ينفّذ 20 عاملا بالمرّكب الفلاحي بالعلم في معتمدية السبيخة لليوم الثاني على التوالي اعتصاما مفتوحا على خلفية ما اعتبروه "طردا تعسفيا" من قبل ادارة المركّب والاستغناء عنهم بعد ترسيم 188 عاملا .وأكّد عدد من العملة في تصريحاتهم لــ (وات) انه تم اعتماد مقاييس غير منصفة في ترسيم العمال وتم في المقابل الاستغناء عن البقية و"طردهم تعسفيا" بحسب قولهم، مؤكدين ان اقل عامل من المطرودين قضى اكثر من 10 سنوات من العمل داخل المركّب.وفي المقابل نفى الكاتب العام المركّب الفلاحي بالعلم فوزي الدريدي طرد العملة المذكورين او الاستغناء عنهم، موضّحا أن ديوان الاراضي الدولية سعى في اتفاق مع الجامعة العامة للفلاحة والاتحاد التونسي للشغل على أن يتم ترسيم 1674 عاملا عرضيا بكل المركّبات الفلاحية بكامل الجمهورية بما فيهم المركب الفلاحي بالعلم ونص هذا الاتفاق على وضع مقاييس لعملية الترسيم تتمثل في انجاز العامل لاكثر من 700 يوم عمل وان يعمل في السنة لمدة 6 اشهر مسترسلة.واوضح انه بالنسبة للمركب الفلاحي بالعلم تم تعليق قائمة منذ اسبوعين في العملة الذي سيتم ترسيمهم والذين تتوفر فيهم هذه الشروط وعددهم 188 عاملا مضيفا ان نحو 20 عاملا لم يتم إدراجهم بالقائمة باعتبارهم لا يستجيبون للمقاييس المتفق عليها، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع السلط الجهوية والاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة على ان يعود العملة الى سالف نشاطهم وان ينقسموا الى فريقين يعملان كل اسبوعين قصد تمكينهم من تدارك ايام العمل المتبقية وترسيمهم في مرحلة لاحقة.وهو نفس ما أكّده الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بالسبيخة جمال الشريف ل(وات) الذي أفاد أن الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة تدخل لفائدة العملة مع ادارة المركّب وتم ايجاد حل بحضور معتمد السبيخة يتمثل في تقسيم العشرين عاملا الى فريقين يضم كل واحد 10 اشخاص يعملون مدة 15 يوم ويليهم الفريق الثاني في الاسبوعين المواليين وذلك بهدف تمكين الاشخاص الذين لهم 600 يوم عمل من الوصول الى الشرط المطلوب في الترسيم (بلوغ 700 يوم عمل) وذلك بهدف ترسيمهم خلال الفترة القادمة.وأشار الى ان بعض العملة المعتصمين قبلوا بهذا الاتفاق في حين مازال البعض منهم رافضا ومطالبا بترسيمه، مضيفا أنّه سيتم تعليق قائمة في العملة المطلوبين خلال الاسبوعين القادمين نافيا ما روّجه المعتصمون عن طردهم او الاستغناء عنهم من قبل ادارة المركّب.