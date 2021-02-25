الرابطة 1- تعادل الملعب التونسي والاتحاد المنستيري 0-0

وات -

تعادل الملعب التونسي مع الاتحاد المنستيري (0-0) في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بملعب باردو لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وبهذا التعادل رفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 19 نقطة في المركز السادس رفقة مستقبل سليمان في حين انفرد الملعب التونسي بالمركز التاسع برصيد 15 نقطة.