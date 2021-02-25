   Na3ma - يا منّة  

الرابطة 1- تعادل الملعب التونسي والاتحاد المنستيري 0-0

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 16:03 قراءة: 0 د, 15 ث
وات - تعادل الملعب التونسي مع الاتحاد المنستيري (0-0) في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بملعب باردو لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وبهذا التعادل رفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 19 نقطة في المركز السادس رفقة مستقبل سليمان في حين انفرد الملعب التونسي بالمركز التاسع برصيد 15 نقطة.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221277



En continu

Toutes les news
.

الخميس 25 فيفري 2021 | 13 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:41 12:39 06:55 05:29
13°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-920°-919°-918°-918°-9
  • Avoirs en devises
    22103,5

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30400 DT        1$ =2,71989 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   322,9 MDT