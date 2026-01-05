مادورو يصرّح من نيويورك: «أنا أسير حرب»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695bff24e2d327.11906513_pfhinlqjemgko.jpg width=100 align=left border=0>

صرّح الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، لدى مغادرته قاعة المحكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، بأنه «أسير حرب».



مادورو أدلى بالتصريح باللغة الإسبانية فور خروجه من قاعة المحكمة.







وفي السياق ذاته، نقلت نيويورك تايمز عن محامي مادورو أن فريق الدفاع يدرس التقدّم بطلب قانوني يستند إلى كون موكله رئيس دولة ذات سيادة، مع طرح تساؤلات بشأن قانونية عملية اختطافه وإحضاره إلى الولايات المتحدة.