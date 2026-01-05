Babnet   Latest update 20:14 Tunis

مادورو يصرّح من نيويورك: «أنا أسير حرب»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695bff24e2d327.11906513_pfhinlqjemgko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 19:10
      
صرّح الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، لدى مغادرته قاعة المحكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، بأنه «أسير حرب».

مادورو أدلى بالتصريح باللغة الإسبانية فور خروجه من قاعة المحكمة.


وفي السياق ذاته، نقلت نيويورك تايمز عن محامي مادورو أن فريق الدفاع يدرس التقدّم بطلب قانوني يستند إلى كون موكله رئيس دولة ذات سيادة، مع طرح تساؤلات بشأن قانونية عملية اختطافه وإحضاره إلى الولايات المتحدة.
