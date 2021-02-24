المنتخب التونسي للاواسط سيلاقي منتخب المغرب يوم الجمعة على ملعب نواذيبو الجديد

وات - وصل وفد المنتخب الوطني للأواسط لكرة القدم مساء امس الثلاثاء إلى مدينة نواذيبو بموريتانيا في حدود الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بعد رحلة داخلية دامت حوالي 35 دقيقة.
ويقيم الوفد بمدينة نواذيبو ب " نزل فالنسيا" الذي يبعد حوالي 5 دقائق على مطار نواذيبو.
و تبعد مدينة نواذيبو عن العاصمة نواكشوط قرابة 500 كلم .
وسيلاقي المنتخب التونسي للاواسط يوم الجمعة 26 فيفري 2021 انطلاقا من الساعة الخامسة مساء نظيره المغربي لحساب الدور الربع نهائي لبطولة الأمم الافريقية لأقل من 20 سنة بملعب نواذيبو الجديد الذي تم تدشينه قبيل انطلاق البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفنتينو.ويذكر ان الفيفا ساهمت في تمويل تكلفة ارضية هذا الملعب
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ويقيم الوفد بمدينة نواذيبو ب " نزل فالنسيا" الذي يبعد حوالي 5 دقائق على مطار نواذيبو.
و تبعد مدينة نواذيبو عن العاصمة نواكشوط قرابة 500 كلم .
وسيلاقي المنتخب التونسي للاواسط يوم الجمعة 26 فيفري 2021 انطلاقا من الساعة الخامسة مساء نظيره المغربي لحساب الدور الربع نهائي لبطولة الأمم الافريقية لأقل من 20 سنة بملعب نواذيبو الجديد الذي تم تدشينه قبيل انطلاق البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفنتينو.ويذكر ان الفيفا ساهمت في تمويل تكلفة ارضية هذا الملعب
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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