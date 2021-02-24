المنتخب التونسي للاواسط سيلاقي منتخب المغرب يوم الجمعة على ملعب نواذيبو الجديد

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وصل وفد المنتخب الوطني للأواسط لكرة القدم مساء امس الثلاثاء إلى مدينة نواذيبو بموريتانيا في حدود الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بعد رحلة داخلية دامت حوالي 35 دقيقة.ويقيم الوفد بمدينة نواذيبو ب " نزل فالنسيا" الذي يبعد حوالي 5 دقائق على مطار نواذيبو.و تبعد مدينة نواذيبو عن العاصمة نواكشوط قرابة 500 كلم .وسيلاقي المنتخب التونسي للاواسط يوم الجمعة 26 فيفري 2021 انطلاقا من الساعة الخامسة مساء نظيره المغربي لحساب الدور الربع نهائي لبطولة الأمم الافريقية لأقل من 20 سنة بملعب نواذيبو الجديد الذي تم تدشينه قبيل انطلاق البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفنتينو.ويذكر ان الفيفا ساهمت في تمويل تكلفة ارضية هذا الملعب