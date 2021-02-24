العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار في نجم المتلوي

وات - عقدت جمعية النجم الرياضي بالمتلوي امس بمقر النادي الجلسة العامة العادية التقييمية بحضور رئيس النادي محمد ديناري والعديد من الاحباء .
و قد تمت المصادقة على التقريرين المالي و الادبي . وابرز رئيس النادي بالمناسبة المشاكل المادية الكبرى الذي يمر به الفريق مشيرا الى ان العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار "مما جعل الفريق غير متوازن منذ الموسم الفارط "حسب ما افاد النادي .
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و قد تمت المصادقة على التقريرين المالي و الادبي . وابرز رئيس النادي بالمناسبة المشاكل المادية الكبرى الذي يمر به الفريق مشيرا الى ان العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار "مما جعل الفريق غير متوازن منذ الموسم الفارط "حسب ما افاد النادي .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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