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العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار في نجم المتلوي

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 15:14 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - عقدت جمعية النجم الرياضي بالمتلوي امس بمقر النادي الجلسة العامة العادية التقييمية بحضور رئيس النادي محمد ديناري والعديد من الاحباء .
و قد تمت المصادقة على التقريرين المالي و الادبي . وابرز رئيس النادي بالمناسبة المشاكل المادية الكبرى الذي يمر به الفريق مشيرا الى ان العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار "مما جعل الفريق غير متوازن منذ الموسم الفارط "حسب ما افاد النادي .


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