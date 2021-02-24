العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار في نجم المتلوي

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عقدت جمعية النجم الرياضي بالمتلوي امس بمقر النادي الجلسة العامة العادية التقييمية بحضور رئيس النادي محمد ديناري والعديد من الاحباء .و قد تمت المصادقة على التقريرين المالي و الادبي . وابرز رئيس النادي بالمناسبة المشاكل المادية الكبرى الذي يمر به الفريق مشيرا الى ان العجز المالي فاق المليار و 700 الف دينار "مما جعل الفريق غير متوازن منذ الموسم الفارط "حسب ما افاد النادي .