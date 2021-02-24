المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرصد 13 حالة ومحاولة انتحار في شهر جانفي 2021 أغلبها في صفوف الذكور

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رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 13 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر جانفي 2021 أغلبها في صفوف الذكور، بنسبة قدرت بأكثر من 69 بالمائة.وتمثل الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة 46 بالمائة من ضحايا حالات ومحاولات الانتحار المرصودة في شهر جانفي المنقضي، وفق احصائيات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قدمت في ندوته الشهرية المنعقدة اليوم الاربعاء بتونس.وتوزّعت حالات ومحاولات الانتحار المرصودة على كل من ولايات قابس (2 حالة انتحار) وسيدي بوزيد (2 حالة انتحار) وحالة أو محاولة انتحار واحدة في كل من بنزرت والكاف والقصرين ومدنين وبن عروس وباجة وسليانة والمنستير والقيروان.ومثل الانتحار حرقا أو التهديد به أبرز أشكال الانتحار المرصودة في جانفي الماضي وذلك بأكثر من 46 بالمائة، يليه الانتحار شنقا بنسبة 30,8 بالمائة، ثم إلقاء النفس من مباني عالية او رميها في بئر أو التعرض المقصود للصعقة الكهربائية أو تناول المواد السامة، بنسبة متقاربة تتراوح بين 7 و8 بالمائة لكل شكل من هذه الأشكال، وفق المصدر ذاته.