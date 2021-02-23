تونس تتلقى مساعدات طبية أمريكية بقيمة 4 مليون دولار لدعم قدرة مستشفياتها لمجابهة كوفيد-19

وات - أعلنت السفارة الأمريكية بتونس اليوم الثلاثاء في بيان لها عن تقديم الحكومة الأمريكية معدات طبية بقيمة 4 مليون دولار (10.75 مليون دينار) لفائدة 33 مستشفى جهوي قصد الاستجابة للحاجيات الملحة لمقاومة فيروس كورونا
وسلّمت الحكومة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات إلى وزارة الصحة أول دفعة ضمن 3 دفعات من معدات حيوية ستوفر الدعم اللازم للمستشفيات ومخابرها
وتتضمن هذه المساعدات 55 ثلاجة مجمّدة، و270 مولد أكسيجين عالي التدفق، و308 مجمع وحدات حقن، و200 مقياس تأكسج، و110 آلة تطهير الاسطح، و20 وحدة لمعالجة المياه، و66 منظار حنجرة بالفيديو
وللإشارة كانت الحكومة الأمريكية قد قدمت إلى تونس منذ شهر مارس 2020 دعما مخصصا لمقاومة فيروس كوفيد-19 بقيمة 36 مليون دينار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفورية وطويلة المدى، وفق البيان ذاته
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسلّمت الحكومة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات إلى وزارة الصحة أول دفعة ضمن 3 دفعات من معدات حيوية ستوفر الدعم اللازم للمستشفيات ومخابرها
وتتضمن هذه المساعدات 55 ثلاجة مجمّدة، و270 مولد أكسيجين عالي التدفق، و308 مجمع وحدات حقن، و200 مقياس تأكسج، و110 آلة تطهير الاسطح، و20 وحدة لمعالجة المياه، و66 منظار حنجرة بالفيديو
وللإشارة كانت الحكومة الأمريكية قد قدمت إلى تونس منذ شهر مارس 2020 دعما مخصصا لمقاومة فيروس كوفيد-19 بقيمة 36 مليون دينار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفورية وطويلة المدى، وفق البيان ذاته
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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