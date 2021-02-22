المنستير: النيابة العمومية تأذن بإجراء أبحاث عدلية بشأن شكوى حول تعذيب قطط بمنزل بالساحلين (مصدر قضائي)

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أذنت النيابة العمومية بالمنستير بإجراء الأبحاث العدلية اللازمة للوقوف على حقيقة شكوى تقدمت بها جمعية "صوت الحيوان" بالقيروان بولاية القيروان مفادها أنّ شخصا أجنبيا يعذب القطط بمنزله بمدينة الساحلين بولاية المنستير وفق ما أفادت مساء اليوم الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وأضافت الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير أنّ المشتكى به كهل أجنبي يقيم بالبلاد التونسية منذ سنة 2011 وهو محل تذمر من الجيران بسبب الروائح المنبعثة من منزله بسبب القطط التي وجدت نافقة بالسبخة المتاخمة لمنزله. وقد وقع استنطاقه حيث تبين حسب تصريحاته الأولية إنّه يقوم برعاية مجموعة القطط الموجودة بمنزله والبالغ عددها 17 قطا وأنّ بعضها راجع لأصدقاء له غادروا البلاد التونسية بسبب جائحة كورونا والبعض الآخر جلبها من الشارع نافيا أية علاقة له بالقطط النافقة. ومازالت الأبحاث جارية لإجراء المعاينات اللازمة ولمزيد التحري والبحث لكشف حقيقة الإدعاءات موضوع الشكوى.