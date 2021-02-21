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تم يوم الاحد انتخاب يوسف العلمي رئيسا جديدا للنادي الافريقي في اعقاب الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت باحد نزل تونس العاصمة.وتحصلت القائمة الوحيدة المترشحة لهذه الانتخابات برئاسة يوسف العلمي على 1858 صوتا من مجموع 1912 صوتا. وقد تم تسجيل 31 بطاقة ملغاة مقابل 23 بطاقة بيضاء.وتضم قائمة يوسف العلمي ايضا محمد المهدي الغربي وحامد الحاج مبارك ورشيد الزمرلي ومصطفى نابلطان وعلي علولو وشهاب الغزواني وسامي القاضي.يذكر انه تم حل الهيئة المديرة السابقة للنادي الافريقي برئاسة عبد السلام اليونسي وتعيين لجنة تسيير وقتية برئاسة محسن الطرابلسي لتسيير شؤون الجمعية الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.