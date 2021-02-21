   Warda - كوكتيل  

يوسف العلمي رئيسا جديدا للنادي الافريقي

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 19:57 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - تم يوم الاحد انتخاب يوسف العلمي رئيسا جديدا للنادي الافريقي في اعقاب الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت باحد نزل تونس العاصمة.

وتحصلت القائمة الوحيدة المترشحة لهذه الانتخابات برئاسة يوسف العلمي على 1858 صوتا من مجموع 1912 صوتا. وقد تم تسجيل 31 بطاقة ملغاة مقابل 23 بطاقة بيضاء.


وتضم قائمة يوسف العلمي ايضا محمد المهدي الغربي وحامد الحاج مبارك ورشيد الزمرلي ومصطفى نابلطان وعلي علولو وشهاب الغزواني وسامي القاضي.

يذكر انه تم حل الهيئة المديرة السابقة للنادي الافريقي برئاسة عبد السلام اليونسي وتعيين لجنة تسيير وقتية برئاسة محسن الطرابلسي لتسيير شؤون الجمعية الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221011



En continu

Toutes les news

الأحد 21 فيفري 2021 | 9 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:00 05:34
16°
 21° % 72 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1118°-1317°-1217°-1017°-9
  • Avoirs en devises
    22047,4

  • (19 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28836 DT        1$ =2,73542 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 fev)   1135,7 MDT