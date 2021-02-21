تصفيات افروباسكيت 2021 - المنتخب التونسي يتاهل بالعلامة الكاملة

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V انهى المنتخب التونسي لكرة السلة حامل اللقب المرحلة الثانية للدورة الترشيحية للافروباكسيت 2021 بالعلامة الكاملة بعد تغلبه على منتخب جمهورية افريقيا الوسطى 63-58 في المباراة التي اقيمت يوم الاحد بقاعة المنستير لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.وكان الخماسي التونسي قد ضمن تاهله الى النهائيات القارية منذ الجولة الاولى للمرحلة الثانية للدورة الترشيحية بتفوقه على نظيره الملغاشي 78-51. وفي الجولة الثانية فاز المنتخب التونسي ايضا على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 73-68.واكمل المنتخب التونسي التصفيات القارية في صدارة مجموعته بمجموع 12 نقطة من 6 انتصارات متتالية منها ثلاثة حققها في المرحلة الاولى للدورة الترشيحية التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي في شهر نوفمبر الماضي.ويحتل منتخب جمهورية افريقيا الوسطى الذي ضمن بدوره الترشح الى نهائيات الافروباسكيت المركز الثاني بمجموع 9 نقاط في حين ياتي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المتاهل ايضا الى المرحلة النهائية في المركز الثالث برصيد 7 نقاط قبل مقابلته امام منتخب مدغشقر مساء يوم الاحد بداية من الساعة الثامنة ليلا.يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى من كل مجموعة من المجموعات الخمس تصعد الى النهائيات الافريقية المقررة برواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.تونس - جمهورية افريقيا الوسطى 63-58س 20 - جمهورية الكونغو الديمقراطية - مدغشقر1- تونس 12 62- جمهورية افريقيا الوسطى 9 63- جمهورية الكونغو الديمقراطية 7 54- مدغشقر 5 5ر-امين