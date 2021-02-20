كأس افريقيا للأواسط : المنتخب الوطني جاهز لمواجهة أفريقيا الوسطى

أنهى المنتخب التونسي للأواسط مساء اليوم السبت تحضيراته لمباراته الثالثة أمام نظيره منتخب افريقيا الوسطى المقررة يوم الغد الأحد 21 فيفري بالملعب الأولمبي بنواكشوط على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس وذلك في اطار نهائيات كأس افريقيا 2021 .واستغل المدرب ماهر الكنزاري هذه الحصة التي شارك فيها كل اللاعبين لمزيد ضبط بعض الجوانب الفنية والتكتيكية والوقوف على اخر ملامح التشكيلة الأساسية.من جهة اخرى عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الكونغولي ميسي جيسي نكونكو مفوتو لاداراة مباراة الغد وسيساعده موديبو سامك من مالي كحم مساعد أول و حمد الدين ديبا من موريتانيا كمساعد ثاني اما الحكم الرابع فهو نغيوا يفن من الكامرون .وسيلعب المنتخب التونسي باللون الاحمر اما منتخب افريقيا الوسطى فسيرتدي اللون الأبيضوللاشارة فان المباراة ستكون منقولة على قنوات bein sports .