جبل سمامة - العثور على لغم في شكل قذيفة موجّهة

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عثرت القوة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين على لغم في شكل قذيفة موجّهة محشوّة بمادّة يُرجّح أنها متفجّرات، وذلك بالمكان المعروف بسيدي زروق عمق جبل سمامة.وقالت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت انه تم العثور على القذيفة يوم امس، وذلك في اطار متابعة تحرّكات العناصر الإرهابيّة المتمركزة بالجبال للحدّ من تنقلاتها وإفشال مخططاتها.وأضافت انه تم حجز القذيفة والتنسيق في شأنها مع الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.