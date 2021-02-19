افروباسكات 2021 - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الملغاشي ويتاهل الى النهائيات

وات - ضمن المنتخب التونسي لكرة السلة حامل اللقب تاهله الى نهائيات افروباسكات 2021 بفوزه العريض على نظيره الملغاشي 78-51 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الجمعة بقاعة المنستير في افتتاح منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الثانية من الدورة الترشيحية.
وهو الفوز الرابع على التوالي للمنتخب التونسي في التصفيات بعدما حقق ثلاثة انتصارات في الدورة الترشيحية الاولى التي اقيمت في رواندا ليواصل تصدر المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط في حين بقي المنتخب الملغاشي في المركز الرابع والاخير ب4 نقاط من اربع هزائم.
ولحساب المجموعة ذاتها، يواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني ب5 نقاط بداية من الساعة الثامنة ليلا منتخب جمهورية افريقيا الوسطى الذي يحتل المركز الثالث ب4 نقاط.
يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى من كل مجموعة من المجموعات الخمس تصعد الى النهائيات الافريقية المقررة برواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.
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وهو الفوز الرابع على التوالي للمنتخب التونسي في التصفيات بعدما حقق ثلاثة انتصارات في الدورة الترشيحية الاولى التي اقيمت في رواندا ليواصل تصدر المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط في حين بقي المنتخب الملغاشي في المركز الرابع والاخير ب4 نقاط من اربع هزائم.
ولحساب المجموعة ذاتها، يواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني ب5 نقاط بداية من الساعة الثامنة ليلا منتخب جمهورية افريقيا الوسطى الذي يحتل المركز الثالث ب4 نقاط.
يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى من كل مجموعة من المجموعات الخمس تصعد الى النهائيات الافريقية المقررة برواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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