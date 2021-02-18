تأجيل الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب إلى موعد لاحق خلال السنة الحالية

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أعلنت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، عن تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين لموعد لاحق خلال السنة الحالية.وجاء هذا القرار بعد أن تبين وجود صعوبات جدية دون وصول شحنات الكتب إلى موانئ تونس في الآجال المطلوبة بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وذلك بعد التواصل مع شركات الشحن والوسطاء الجمركيين، حسب ما ورد في بلاغ الهيئة المديرة للمعرض.ويذكر أنه تم تأجيل الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب للمرة الثالثة على التوالي بعد آخر إعلان لتنظيمها خلال ريبع السنة الحالية، نظرا لتعقد الوضع الوبائي وتسببه في تعطيل المشاركات الخارجية في المعرض وقرارات الحكومة في مجابهة فيروس كورونا المتمثلة في منع التظاهرات والتجمعات.