المنستير: إتلاف 80 كغ من مادة مخدرة كانت محجوزة على ذمة 3 أبحاث قضائية

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أفادت الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة بأنّ ممثل النيابة العمومية بالجهة و3 حكام تحقيق معنيين وأعوان أمن، حضروا أمس الاربعاء عملية اتلاف 80 كيلوغراما من مادة مخدرة كانت محجوزة على ذمة أبحاث قضائية ب03 مكاتب تحقيق بالمحكمة بالإبتدائية بالمنستير وأوضحت بريمة، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية الالكترونية للناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير، أنّ رئيس المحكمة الابتدائية أصدر إذنا قضائيا للقيام بهذه العملية تطبيقا لأحكام الفصل 26 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات.وبيّنت أنّ عملية الاتلاف وقعت بمصنع للأجر بالقلعة الصغرى بولاية سوسة لتوفر فرن يستجيب للمواصفات المطلوبة وذلك بعد إعلام وكيل الجمهورية بسوسة 2.