الهيئة التسييرية للنادي الافريقي تقدم توضيحات حول خطايا الفيفا ورفع عقوبة المنع من الانتداب

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اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الافريقي عن عدم تمكنها من رفع عقوبة المنع من الانتداب قبل غلق الميركاتو الشتوي وانها ستكون مضطرة لتسوية ملفات اللاعبين الجزائرين بصفة ودية تجنبا لاشكاليات جديدة في المستقبل.واوضحت في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للنادي انها "سعت رغم قصر مدة عملها الى حل اشكال خطايا الفيفا ... لكن الاجراءات الادارية المعمول بها وقصر الفترة الزمنية حالا دون اتمام الاجراءات" مؤكدة على "ضرورة توحيد الصفوف والوقوف مع النادي لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة".ويذكر ان النادي الافريقي مطالب بتسديد مبلغ يفوق 12 مليارا لتسوية ملف النزاعات مع الفيفا ورفع عقوبة المنع من الانتداب.واشارت الهيئة التسييرية الى انه "تم الاتصال بحمادي بوصبيع الذي مهد للحصول على قرض بنكي متميز كما تم الاتصال بالخطوط القطرية قصد التسريع في الحصول على القسط الثاني من عقد الاستشهار" مبينة ان مبلغ القرض والقسط الثاني من عقد استشهار الخطوط القطرية سيكونان على ذمة الهيئة المديرة الجديدة المنتخبة بداية من شهر مارس المقبل.ويعقد النادي الافريقي الاحد القادم جلسته العامة الانتخابية بترشح قائمة وحيدة برئاسة يوسف العلمي.