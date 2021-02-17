الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 17 فيفري 2021

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قابس: تسجيل حالتي وفاة و47 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و12 اصابة جديدة

قفصة: عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" يرتفع خلال الـ48 ساعة الأخيرة إلى 268 وفاة

الكاف-كوفيد19: تسجيل 9 إصابات جديدة واستقرار إجمالي الوفيات في حدود 162 وفاة

صفاقس: تسجيل 03 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و83 اصابة و130 حالة شفاء

سوسة : حالتا وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 742 حالة تعافي

مدنين: تسجيل حالة وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاربعاء، ان الجهة سجلت خلال الـ24 الماضية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في الجهة الى 269 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 214 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 47 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.وتوزّعت الإصابات الجديدة، إلى 23 إصابة بقابس الجنوبية، و08 إصابات بقابس المدينة، و06 إصابات بالحامة، و04 إصابات بمارث، و03 إصابات بقابس الغربية، وإصابتين (02) بغنوش، واصابة واحدة بالمطوية.وأوضح جبران، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى غاية اليوم 8405 أشخاص، من بين 8767 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 360 حالة، من بينها 120 حالة بقابس الجنوبية، و60 حالات بالحامة، و35 حالة بكل من قابس المدينة ومارث.سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة و 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق ما أفاد به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير السعيدي، في تصريح لـ"وات".وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 4931 إصابة مؤكدة من بينها4149 حالة شفاء و175 حالة وفاة.وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في الجهة حسب المعتمديات إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1978إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ612 حالة، والسبالة بـ266 حالة، والرقاب بـ509 حالة، فجلمة بـ276 حالة، وسيدي علي بن عون بـ149 حالة، وبئر الحفي بـ219 حالة، تليها المكناسي بـ226 حالة، فاولاد حفوز بـ224 حالة، ثم سوق الجديد بـ157 حالة، والمزونة بـ197 حالة، ومنزل بوزيان بـ68 حالة وأخيرا السعيدة بـ50 حالة.ارتفع بولاية قفصة عدد الوفيات النّاجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 268 وفاة، وذلك بعد أن سجّلت الإدارة الجهوية للصحّة خلال الـ48 ساعة الأخيرة وفاة شخصين بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة.وحسب معيطات من الإدارة الجهوية للصحة، فقد سجّلت معتمدية قفصة الجنوبية أكبر حصيلة من الوفيات النّاجمة عن هذا الفيروس بـ 83 وفاة، تليها معتمدية القطار بـ 35، ثم الرديف بـ 32 وفاة، و المتلوي بـ 31 وفاة.من ناحية أخرى، أعلن المدير الجهوي للصحّة بقفصة، سالم ناصري، عن كشف 5 إصابات جديدة بوباء "كورونا" من مجموع 31 عيّنة خضعت خلال 24 ساعة الاخيرة للتحاليل بمخبر التحاليل بمستشفى قفصة.وإرتفع بعد هذه الإصابات الجديدة عدد الأشخاص الذين لازالوا يحملون الفيروس بولاية قفصة إلى 234 مصابا، من بينهم 4 مصابين يقيمون بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي لمدينة قفصة، فيما يواصل بقيّة المصابين فترة العزل الإجباري الذاتي.وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" بولاية قفصة، فقد بلغ مجموع المصابين بفيروس "كورونا" في ولاية قفصة منذ بداية إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020، 4565 مصابا، تُوفّي من بينهم 268 شخصا، وتعافى 4036 آخرون.سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من جملة 43 عينة تم رفعها بتاريخ 15 فيفري الجاري، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية بالعدوى بالفيروس المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الجائحة الى 4888 حالة شفي منها 4823 حالة مع استقرار في حصيلة الوفيات في حدود 162 شخصا، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي.وأظهر التحيين انخفاضا ملحوظا في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 15 شخصا منهم 5 في أقسام الانعاش، فيما شهد عدد الخاضعين للحجر الصحي بدوره تراجعا إلى حدود 65 شخصا، وهو ما يبرز تواصل تراجع انتشار الوباء في الجهة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ"وات".سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 03 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ورصدت 83 حالة إيجابية من مجموع 291 تحليلا منجزا بتاريخ يوم أمس الثلاثاء إلى جانب 130 حالة شفاء إضافية.وارتفع إجمالي الوفيات في الجهة جراء الوباء، بناء على هذه الحصيلة المحينة لانتشار الوباء نشرتها الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأربعاء، إلى 598 حالة وفاة، ومجموع الحالات الإيجابية إلى 21409 حالات وجملة المتعافين من الفيروس إلى 19885 شخصا.ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة، 16 مصابا وبأقسام "كوفيد الأكسيجين" 75 مصابا، وبالمصحات الخاصة 34 مصابا.جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في الجهة في إطار تقصي الوباء منذ ظهوره بلغ إلى حد الآن 78300 تحليل.سجّلت ولاية سوسة، أمس الثلاثاء، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و62 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بهذا الفيروس منذ بداية انتشاره في الجهة إلى 541 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 15555 إصابة، وفق نشرة محينة حول الوضع الوبائي للإدارة الجهوية للصحة بسوسة.وكشفت ذات النشرة، عن تعافي 742 مصابا بفيروس "كورونا" خلال الفترة الأخيرة، ما رفع إجمالي حالات التعافي منذ ظهور الجائحة الى 13246 حالة.في المقابل، لايزال 1687 مصابا في حالة متابعة طبية، منهم 99 مصابا أصيلي الجهة يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة، من بينهم 24 في حالة إنعاش، إلى جانب 10 مرضى من ولايات أخرى.سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 69 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 302 عينة وردت نتائجها على الادارة الجهوية للصحة، في حصيلة جديدة عادت الى الارتفاع نتيجة تسجيل حالات مجمّعة في كل من معتمدية مدنين الجنوبية (17 اصابة)، وسيدي مخلوف (9 إصابات)، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية، زيد العنز.وتوزعت بقية الاصابات، وفق ما أفاد به (وات)، الدكتور العنز اليوم الاربعاء، إلى 9 إصابات بجربة ميدون، و8 اصابات في كل من حومة السوق وبن قردان، و7 في مدنين الشمالية، و5 في كل من معتمدية أجيم وجرجيس، وإصابة واحدة في بني خداش، ليرتفع إجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 7912 إصابة.وأضاف المصدر ذاته، أن الجهة سجلت أيضا، حالة وفاة لمصاب يبلغ من العمر 88 سنة، ما رفع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" الى 313 حالة وفاة، ملاحظا في هذا السياق، تراجع للوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بالأيام الاخيرة، وهو مؤشر ايجابي لتحسن الوضع الوبائي، وفق تقديره، خاصة أمام تراجع المقيمين بأقسام "كوفيد 19" بالمستشفيات كذلك، وتراجع عدد الحالات المشتبهة في العيادات سواء الخاصة او العمومية .وبخصوص حالات التعافي، فقد تطور العدد الجملي للمتعافين من الفيروس الى 6572 متعاف، بتسجيل 13 حالة شفاء جديدة، توزعت بين 3 حالات في كل من مدنين الجنوبية وبن قردان وجرجيس و4 حالات شفاء بحومة السوق.يشار الى أن أغلب أقسام "كوفيد" سجلت انخفاظا في عدد حالات الإيواء، بعد الضغط الذي كانت تشهده خلال الاشهر الماضية بسبب اشتغالها بكامل طاقة استيعابها او اكثر، على غرار قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، الذي يأوي حاليا 5 مصابين بفيروس "كورونا" بعد أن استقبل في الفترة الماضية 22 مصابا، الى جانب تراجع المقيمين بقسم كوفيد بالمستشفى الجامعي بمدنين.