فرجاني ساسي يعود الى التمارين وثلاثي تونسي ضمن مجموعة الزمالك لملاقاة نادي الاسماعيلي

وات - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب نادي الزمالك الدعوة للثلاثي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للمشاركة في مباراة فريقهم مع الاسماعيلي في اطار الجولة 13 من البطولة المصرية المقررة اليوم في ملعب القاهرة حسب ما افاد النادي وفي سياق متصل شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي امس بعدما خاض تدريبات تأهيلية اول أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.
ومنح الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.
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ومنح الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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