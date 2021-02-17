فرجاني ساسي يعود الى التمارين وثلاثي تونسي ضمن مجموعة الزمالك لملاقاة نادي الاسماعيلي

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وجه البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب نادي الزمالك الدعوة للثلاثي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للمشاركة في مباراة فريقهم مع الاسماعيلي في اطار الجولة 13 من البطولة المصرية المقررة اليوم في ملعب القاهرة حسب ما افاد النادي وفي سياق متصل شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي امس بعدما خاض تدريبات تأهيلية اول أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.ومنح الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.