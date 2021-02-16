وزير السياحة يتوقّع ظهور بوادر انفراج بداية الموسم السياحي لسنة 2021

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توقّع وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار، الثلاثاء، بمجلس نوّاب الشعب، ظهور بوادر انفراج في اداء القطاع السياحي بداية الموسم الصيفي 2021.وأشار إلى أن عمل الوزارة سيرتكز بالأساس على الأسواق الليبية والجزائرية وأوروبا الشرقية في ظل أزمة كوفيد - 19.وأوضح عمار، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بمرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لضبط احكام استثنائية تتعلّق بوكالات الأسفار، التّي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، أنّ الوزارة بصدد إعداد مخطط استراتيجي متكامل لاعادة إطلاق النشاط السياحي بصفة تدريجية وذلك بالتنسيق مع كل الوزارات والهياكل المعنية.واعتبر الوزير أنّ السياحة تضرّرت، بشكل غير مسبوق، من الجائحة الصحيّة، ممّا أدّى إلى تراجع عائداتها لكامل سنة 2020 بحوالي 64 بالمائة وتقلّص عدد السياح بنحو 75 بالمائة وعدد الليالي المقضاة في النزل بنسبة 80 بالمائة، وهو ما يقارب المستويات المسجّلة عبر العالم.وأبرز أنّ الدولة بذلت "جهودا لمساندة المؤسسات السياحية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة"، من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات على غرار تأجيل سداد قروض القطاع السياحي الى سبتمبر 2021 واقرار منحة شهرية استثنائية بقيمة 200 دينار للعاملين في القطاع .ولفت الى نجاعة هذا المرسوم، الذّي انتفعت منه أكثر من 250 وكالة أسفار ناشطة، خاصّة، في مجال العمرة والرحلات الخارجية ومكّن كذلك من القيام بما يزيد عن 5000 "تسوية رضائية" بين وكالات الأسفار والحرفاء.