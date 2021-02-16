تصفيات افروباسكيت 2021 - المنستير تحتضن بداية من الغد منافسات المرحلة الاخيرة للمجموعات الاولى والرابعة والخامسة

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تستضيف مدينة المنستير بداية من يوم غد الاربعاء المرحلة الاخيرة من تصفيات افروباسكيت 2021 للمجموعات الاولى والرابعة والخامسة وذلك بمشاركة 12 منتخبا.ويراهن المنتخب التونسي في المجموعة الاولى تحت قيادة المدرب الالماني ديرك باورمان على مواصلة مسيرته في هذه التصفيات بنفس النسق الذي تميز به في المرحلة السابقة التي اقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة الرواندية كيغالي بعد ان حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من مدغشقر 89-52 وجمهورية الكونغو الديمقراطية 61-50 وجمهورية افربيقيا الوسطى 80-63 منهيا هذه المرحلة في صدراة مجموعته برصيد 6 نقاط متقدما على الكونغو الديمقراطية (5) وافريقيا الوسطى (4) ومدغشقر (3).وسيعمل المنتخب التونسي حسب ما اكده علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على "الفوز بكل مقابلاته للحفاظ على صورته كحامل للقب الافريقي ولتاكيد النتائج الطيبة التي حققها في بطولة العالم في الصين رغم عدم التاهل مباشرة الى الالعاب الاولمبية".كما افاد البنزرتي بان مدينة المنستير جاهزة من كل النواحي لاستضافة هذا الحدث القاري بدءا بقاعة محمد مزالي التي اصبحت في افضل حلة بعد التحسينات التي ادخلت عليها مرورا بالاستعدادات المنجزة على المستوى الصحي تطبيقا للاجراءات الصحية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لحماية كافة الاطراف من فيروس كورونا وانتهاء بالنواحي التنظيمية المتعلقة بالاقامة والتمارين والنقل.ويستهل الخماسي التونسي مشاركته في المرحلة الاخيرة من تصفيات افروباسكات 2021 بملاقاة منتخب مدغشقر يوم 19 فيفري الجاري (س 17) قبل التباري في الجولة الثانية مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 20 فيفري (س 17) على ان يختتم سلسلة مقابلاته في هذه التصفيات بمواجهة منتخب افريقيا الوسطى يوم 21 من نفس الشهر (س 17).ويعول المنتخب الوطني في هذه الدورة على مجموعة من اللاعبين تجمع بين خبرة البعض على غرار صالح الماجري ومكرم بن رمضان ومراد المبروك ورضوان سليمان وطموح العناصر الشابة امثال واصف المثناني واشرف القنوني واحمد الدامي وفارس العشي ...من اجل المحافظة على مكانتهم المرموقة في هرم كرة السلة الافريقية.وستنطلق الدورة الترشيحية بالمنستير غدا الاربعاء بلقاءي جنوب السودان ونيجيريا (س 17) ورواندا ومالي (س 20) لحساب المجموعة الرابعة.وكانت نيجريا انهت المرحلة الماضية في الصدراة ب6 نقاط متقدمة على جنوب السودان (5) ومالي (4) ورواندا المتاهلة الى النهائيات باعبارها البلد المستضيف (3).وستقام يوم الخميس مقابلتا الراس الاخضر والمغرب (س 11) واوغندا ومصر (س 20) لحساب منافسات المجموعة الخامسة التي يتصدرها المنتخب المصري (6) متقدما على اوغندا (5) والراس الاخضر (4) والمغرب (3).ويذكر ان العاصمة الكامرونية ياوندي تحتضن من 19 الى 21 فيفري الجاري منافسات المجموعتين الثانية والثالثة.وتتاهل المنتخبات الثلاثة الاوائل للمجموعات الخمس الى نهائيات رواندا المقررة بالعاصمة كيغالي من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.