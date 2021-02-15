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احتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" امس الأحد العرض الكوريغرافي قبل الأوّل "روميو وجولييت" بحضور عدد من المثقّفين والفاعلين في القطاع الإبداعي في ظلّ احترام كلي للبروتوكول الصحي الذي تمّ إقراره للحد من انتشار فيروس كورونا..وانطلق العرض بدقيقة صمت وفاء لروح فقيد الساحة الثقافية التونسية الكوريغراف نجيب خلف الله.روميو وجولييت هو العمل الفني الجديد لباليه أوبرا تونس من توقيع الكوريغراف الإيطالي لوكا بروني الذي ألّفه بناء على موسيقى سويت عدد 2 روميو وجولييت للفنان سيرغي بروكوفياف وعلى موسيقى الملحن الإيطالي ماركو سكيافوني، أزياء وديكور ماريو فيراري وأداء كلّ من وائل مرغني في دور "روميو"، رنيم كافي "جولييت" وعبد المنعم خميس "ماركيشيو" والياس التريكي "تيبالت" وحازم الشابي "الكونت باريس" وعمر عباس في دور الراهب لورنس وبمشاركة كلّ من وفاء الثابتي وبية بوزقرو وألما الدوقي وسجود خالد وحمدي الطرابلسي ومحمد قيراط وشهاب السلاوي وسهيل عبد الجليل وزياد السليمي وسيف عبد الجليل وأيمن الطرابلسي وأحمد خمير