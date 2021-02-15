وات - احتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" امس الأحد العرض الكوريغرافي قبل الأوّل "روميو وجولييت" بحضور عدد من المثقّفين والفاعلين في القطاع الإبداعي في ظلّ احترام كلي للبروتوكول الصحي الذي تمّ إقراره للحد من انتشار فيروس كورونا..
وانطلق العرض بدقيقة صمت وفاء لروح فقيد الساحة الثقافية التونسية الكوريغراف نجيب خلف الله.
روميو وجولييت هو العمل الفني الجديد لباليه أوبرا تونس من توقيع الكوريغراف الإيطالي لوكا بروني الذي ألّفه بناء على موسيقى سويت عدد 2 روميو وجولييت للفنان سيرغي بروكوفياف وعلى موسيقى الملحن الإيطالي ماركو سكيافوني، أزياء وديكور ماريو فيراري وأداء كلّ من وائل مرغني في دور "روميو"، رنيم كافي "جولييت" وعبد المنعم خميس "ماركيشيو" والياس التريكي "تيبالت" وحازم الشابي "الكونت باريس" وعمر عباس في دور الراهب لورنس وبمشاركة كلّ من وفاء الثابتي وبية بوزقرو وألما الدوقي وسجود خالد وحمدي الطرابلسي ومحمد قيراط وشهاب السلاوي وسهيل عبد الجليل وزياد السليمي وسيف عبد الجليل وأيمن الطرابلسي وأحمد خمير
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وانطلق العرض بدقيقة صمت وفاء لروح فقيد الساحة الثقافية التونسية الكوريغراف نجيب خلف الله.
روميو وجولييت هو العمل الفني الجديد لباليه أوبرا تونس من توقيع الكوريغراف الإيطالي لوكا بروني الذي ألّفه بناء على موسيقى سويت عدد 2 روميو وجولييت للفنان سيرغي بروكوفياف وعلى موسيقى الملحن الإيطالي ماركو سكيافوني، أزياء وديكور ماريو فيراري وأداء كلّ من وائل مرغني في دور "روميو"، رنيم كافي "جولييت" وعبد المنعم خميس "ماركيشيو" والياس التريكي "تيبالت" وحازم الشابي "الكونت باريس" وعمر عباس في دور الراهب لورنس وبمشاركة كلّ من وفاء الثابتي وبية بوزقرو وألما الدوقي وسجود خالد وحمدي الطرابلسي ومحمد قيراط وشهاب السلاوي وسهيل عبد الجليل وزياد السليمي وسيف عبد الجليل وأيمن الطرابلسي وأحمد خمير
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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