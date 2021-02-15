حادث مرور بين الباطن والقيروان المدينة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين

وات -

جدّ صباح اليوم الإثنين، حادث مرور في منطقة الباطن على مستوى الطريق الجهوية عدد 99 الرابطة بين الباطن والقيروان المدينة، أسفر عن وفاة شخصين على عين المكان، وإصابة 12 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة.وأفاد الناظر العام بقسم الجراحة بمستشفى الأغالبة، صلاح العايدي، في تصريح لـ(وات)، بأن قسم الإستعجالي بالمستشفى استقبل الجرحى وهم بصدد تلقى العلاج، مشيرا إلى ان حالتهم مستقرة، وانه تمت إحالة مصابة واحدة الى مستشفى ابن الجزار للقيام بفحوصات الأشعة.وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام 4 سيارات من بينها سيارة نقل ريفي، وقد تحول أعوان الحماية المدنية على عين المكان لنقل المصابين، علما وأن الأسباب الأولية للحادث تعود إلى السرعة والمجاوزة.يشار الى ان الطريق الجهوية عدد 99 ، الرابطة بين الباطن والقيروان المدينة، تشهد منذ فترة أشغال تهيئة من الجهتين، مما يستدعي الانتباه وتخفيض السرعة.