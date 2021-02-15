جلسة عامة يوم غد الثلاثاء للمصادقة على مجموعة من المراسيم الصادرة خلال الموجة الاولى لفيروس كورونا

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يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الثلاثاء، مع إمكانية المواصلة يوم الأربعاء ، وذلك للمصادقة على مجموعة من مراسيم رئيس الحكومة الصادرة خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كوفيد 19.ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشاريع القوانين التالية:-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.كما يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 19 فيفري 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمبنى الفرعي للمجلس ويتضمن جدول الأعمال إجراء حوار مع الحكومة حول قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك بحضور أعضاء الحكومة المعنيين.