بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - روعة التليلي تحرز ذهبية دفع الجلة

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توجت روعة التليلي، بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة، اليوم السبت بدبي، ضمن بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم رافعة رصيد ميداليات المنتخب التونسي لرياضة المعوقين الى 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.وكانت روعة التليلي فازت بفضية رمي الصحن في هذه البطولة.وكان محمد فرحات شيدة احرز اليوم ميدالية ذهبية سباق 400م (تي 38).وهي الميدالية الذهبية الثانية لشيدة بعد الاولى المحققة في مسابقة الوثب الطويل.وتحصلت سنية بن منصور من جهتها على فضية سباق 400م (تي 38) فيما نال عباس السعيدي برونزية سباق 400م.ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.