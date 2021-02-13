بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - روعة التليلي تحرز ذهبية دفع الجلة

وات - توجت روعة التليلي، بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة، اليوم السبت بدبي، ضمن بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم رافعة رصيد ميداليات المنتخب التونسي لرياضة المعوقين الى 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.
وكانت روعة التليلي فازت بفضية رمي الصحن في هذه البطولة.
وكان محمد فرحات شيدة احرز اليوم ميدالية ذهبية سباق 400م (تي 38).
وهي الميدالية الذهبية الثانية لشيدة بعد الاولى المحققة في مسابقة الوثب الطويل.
وتحصلت سنية بن منصور من جهتها على فضية سباق 400م (تي 38) فيما نال عباس السعيدي برونزية سباق 400م.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.
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وكانت روعة التليلي فازت بفضية رمي الصحن في هذه البطولة.
وكان محمد فرحات شيدة احرز اليوم ميدالية ذهبية سباق 400م (تي 38).
وهي الميدالية الذهبية الثانية لشيدة بعد الاولى المحققة في مسابقة الوثب الطويل.
وتحصلت سنية بن منصور من جهتها على فضية سباق 400م (تي 38) فيما نال عباس السعيدي برونزية سباق 400م.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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