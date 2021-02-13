بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - ميدالية جديدة لمحمد فرحات شيدة

وات - احرز محمد فرحات شيدة ميدالية ذهبية جديدة اليوم السبت في بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم وذلك عقب فوزه بسباق 400م (تي 38).
وهي الميدالية الذهبية الثانية لشيدة بعد الاولى المحققة في مسابقة الوثب الطويل.
وتحصلت سنية بن منصور من جهتها على فضية سباق 400م (تي 38) فيما نال عباس السعيدي برونزية سباق 400م.
وارتفعت حصيلة تونس من الميداليات الى 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.
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وهي الميدالية الذهبية الثانية لشيدة بعد الاولى المحققة في مسابقة الوثب الطويل.
وتحصلت سنية بن منصور من جهتها على فضية سباق 400م (تي 38) فيما نال عباس السعيدي برونزية سباق 400م.
وارتفعت حصيلة تونس من الميداليات الى 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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