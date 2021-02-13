بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - ميدالية جديدة لمحمد فرحات شيدة

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احرز محمد فرحات شيدة ميدالية ذهبية جديدة اليوم السبت في بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم وذلك عقب فوزه بسباق 400م (تي 38).وهي الميدالية الذهبية الثانية لشيدة بعد الاولى المحققة في مسابقة الوثب الطويل.وتحصلت سنية بن منصور من جهتها على فضية سباق 400م (تي 38) فيما نال عباس السعيدي برونزية سباق 400م.وارتفعت حصيلة تونس من الميداليات الى 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية.ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.