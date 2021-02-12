بنزرت : وصول باخرة محمّلة بحوالي 9000 طن من " الامونيتر" يوم الاحد إلى ميناء منزل بورقيبة واخرى محمّلة ب6000 طن بداية الاسبوع المقبل

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ذكر مدير الميناء التجاري بنزرت- منزل بورقيبة لطفي ساسي في تصريح ان ميناء منزل بورقيبة سيشهد الاحد المقبل وصول باخرة محمّلة بحوالي 9000 طن من سماد الامونيتر المورّد من روسيا من قبل بلادنا لفائدة قطاع الفلاحة .وأوضح ذات المصدر أن وصول الباخرة سيكون مع تمام الساعة الثانية ظهرا غدا السبت لفضاء المنطقة البحرية المكشوفة للميناء من جهة مدينة بنزرت، قبل أن يتمّ التنسيق مع والي بنزرت ومصالح التجهيز للسماح للباخرة بالولوج الى الرصيف المخصص لها بميناء منزل بورقيبة فجر الاحد ومنه سيتم الانطلاق في عملية تفريغها عن طريق مقاولات الشحن المكلّفة .ومن جانبه أشار المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت الحبيب مرابط في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان جلسة عمل انتظمت امس الأول بمقر ولاية بنزرت باشراف والي الجهة محمد قويدر خصصت لضبط الإجراءات اللوجستية والإدارية الواجبة لإحكام عملية تفريغ وتوزيع الكميات المستوردة من سماد الامونيتر القادم على متن الباخرة رقم 5 بميناء منزل بورقيبة التجاري المبرمجة نهاية الأسبوع الجاري ، كما تم فيها طبقا لمقرر وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإشارة الى إحداث لجنة جهوية مشتركة لمتابعة تنفيذ برنامج توزيع كمية سماد الامونيتر القادمة على متن هذه الباخرة ، وتضمّ اللجنة رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي ببنزرت في خطة رئيس وممثّل عن الإدارة الجهوية للتجارة و عن المجمع الكيميائي التونسي والحرس الوطني كاعضاء ، مبيّنا أن ذات اللجنة ستتولّى وفق نفس المقرر متابعة تفريغ سماد الامونيتر المورّد وتوزيعها من ميناء منزل بورقيبة التجاري وذلك وفق برنامج يومي للتوزيع على الشركات والولايات التي حددتها اللجنة الفنية لمتابعة تزويد المناطق الفلاحية بالاسمدة الكيميائية الأساسية.وأشار المصدر ذاته ان الكمية التي تم تحديدها لفائدة ولاية بنزرت توازي 1000 طن وقد تمّ الجلوس الى كافة الأطراف والهياكل الرسمية والمنظماتية وفق توصيات والي الجهة لضبط المنتفعين بدقة من جميع معتمديات الجهة ، بما يضمن خاصة إحكام عمليات التوزيع والبرنامج المتّفق بشأنه وتلافي خاصة حالات الاضطراب والاشكاليات التي جدّت في الفترة السابقة مع وصول الباخرة رقم 4 ، والعمل على تجنّب مرور الشاحنات بالمناطق العمرانية خاصة.يذكر ان ميناء منزل بورقيبة شهد منذ النصف الثاني من الشهر ديسمبر الفارط 2020 وصول 4 بواخر محملة ب22.2 الف طن من سماد الامونيتر والتي تمّ توزيعها بالكامل، وذلك من مجموع 11 باخرة مبرمجة، للتوريد من روسيا حمولتها الإجمالية 60 الف طن من سماد الامونيتر الموجه لقطاع الفلاحة ، كما ينتظر وصول الباخرة رقم 6 في غضون بداية الأسبوع المقبل محمّلة بـ6000 طن من سماد الامونيتر، وفق تأكيد مدير الميناء التجاري بنزرت-منزل بورقيبة.