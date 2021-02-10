نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام تستنكران طريقة تعاطي وزير الاقتصاد والمالية مع ملفات مؤسسات الاعلام المصادرة

وات -

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام، في بيان مشترك أصدرتاه اليوم الاربعاء، عدم جدية الحكومة الحالية في معالجة ملفات مؤسسات الإعلام المصادرة، وغياب الشفافية والوضوح في مسار التفويت أو في اعادة الهيكلة، ودعتا العاملين في هذه المؤسسات إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن مؤسساتهم.وأفادتا بأن وفدا نقابيا يضم ممثلين عنهما الى جانب ممثلي فروع النقابتين في كل من إذاعة "شمس أف أم" و "دار الصباح" ومؤسسة "كاكتوس برود"، انسحب من جلسة عمل انعقدت اليوم مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقر الوزارة، بعد رفضه امضاء أي محضر اتفاق في التعهدات التي كان قدمها شفويا، بتعلة أن الجلسة هي فقط لتبادل الآراء والنقاش وليس للتفاوض.وأدانتا استخفاف الوزير بحجم المشاكل التي تعيشها المؤسسات الإعلامية المصادرة والتي تهدد ديمومتها، معربتين عن رفضهما لطريقة تعامله مع الهياكل النقابية، وما أبداه من اقصاء وأحادية في التعامل مع هذه الملفات.