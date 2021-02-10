وزير الشباب والرياضة والادماج المهني يقرر تسمية هيئة تسييرية وقتية للنادي الافريقي

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قرر كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والادماج المهني اليوم الاربعاء تسمية هيئة تسيير وقتية لجمعية النادي الافريقي تتركب من محسن الطرابلسي وزين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي.وجاء في المقرر الصادر عن الوزير ان اعضاء هيئة التسيير الوقتية تختار الرئيس وامين المال في اول جلسة ويتم امضاء المحضر في الغرض.كما تشرف الهيئة الوقتية على تسيير جمعية النادي الافريقي بوصفها الممثل الوحيد للجمعية.وتضمن المقرر ايضا ان هيئة التسيير الوقتية تمارس مهامها بداية من اليوم الى حين انتخاب هيئة تسييرية جديدة من طرف الجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المقرر.وكان دقيش اكد يوم الاثنين الماضي متابعته لملف النادي الافريقي وما يعيشه من صعوبات مادية وقانونية مبينا ان الوزارة منكبة على ايجاد الحلول القانونية الكفيلة بالخروج من الازمة في اقرب الاجال وذلك خلال استقباله بمقر الوزارة لثلة من المحامين الذين يساندون الهيئة التسييرية للنادي الافريقي.وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت مساء السبت الماضي اعتبار مجموعة متكونة من محسن الطرابلسي وزين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي كهيئة تسييرية وقتية للنادي الافريقي الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 21 فيفري الجاري.وتهدف الهيئة التسييرية الى خلاص ديون الفيفا المقدرة باكثر من 12 مليارا من اجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات وتاهيل اللاعبين الجدد الذين تم الاتفاق معهم منذ الصائفة الماضية.ويمر النادي الافريقي بازمة مادية وتسييرية كبيرة اثرت سلبا على مسيرة الفريق الاول لكرة القدم الذي يحتل في ختام مرحلة الذهاب من البطولة المركز قبل الاخير برصيد 8 نقاط من فوز واحد يعود الى الجولة الافتتاحية على حساب شبيبة القيروان وخمسة تعادلات.واججت هذه الوضعية المتازمة احتجاجات جماهير النادي الافريقي التي نظمت عدة اعتصامات ونادت بحل الهيئة المديرة التي يتراسها عبد السلام اليونسي.